Si creían que la actriz mexicana Cynthia Clitbo iba a permanecer callada se equivocan. Y es que los últimas días fue tendencia gracias a una revelación que hizo sobre el monto que Juan Vidal le adeuda. Eso sí, sus comentarios causaron revuelo mediático en todo el internet. Entérate más aquí.

Para nadie es un secreto que el actor Juan Vidal y la artista Cynthia Klitbo pasaron del romance afrodisíaco a la guerra pública. Basta con ver algunas de las indirectas que hay en redes y medios locales entre ambos, evidenciando así una mala ruptura por parte de ellos.

En ese aspecto, la artista danesa-mexicana Cynthia Clitbo tuvo la oportunidad y evitó guardarse los trapitos para “hablar” contra Juan Vidal, asegurando que aún le adeuda un monto aproximado de 4mil 500 dólares.

Sin embargo, la popula actriz encendió la mecha de la pólvora al asegurar que no está dispuesta a reclamar dicho monto, pues lo tomará como un pago por los servicios sexuales que disfrutó durante sus meses de noviazgo.

Ante las cámaras del conocido periodista Eden Dorantes, la villana de telenovelas habló también sobre sus exrelaciones y su vida artística, tocando el tema de Juan VIdal.

“Sí, me debe dinero. Quedó de pagármelo desde diciembre, me debe $4 mil 500 dólares y ayer me habló su servidora del hogar para decirme que no me lo puede pagar en dólares y que su patrón le dijo que me depositara $20 mil pesos” , indicó.

Eso sí, y a pesar de que el actor manifestó en más de una ocasión que está dispuesto a saldar su deuda, Klitbo optó por rechazar dicho monto, asegurando que lo tomará como un pago a los meses que fueron pareja.

“Lo tomo como (pago) a sus servicios sexuales, que no me pague, no me importa”, indicó Klitbo, recordando su extinta relación que finalizó en febrero pasado.

En ese sentido, Cynthia señaló que se encontraba sorprendida porque Juan Vidal expuso de manera fugaz su personalidad más íntima en el reality ‘La casa de los famosos’, añadiendo que le dolió ver llorar a Niurka por culpa del actor dominicano.