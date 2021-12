Recordada por sus papeles de villana, la actriz mexicana Cynthia Klitbo regresó a nuestro país para dar detalles de su gran participación en la serie “Junta de vecinos”, que se estrenará este lunes 13 de diciembre por las pantallas de América TV.

La actriz mexicana contó que ni bien salió de Televisa le llegó la oferta de ProTv Producciones para trabajar bajo la dirección general de Miguel Zuloaga y no dudó en aceptarla, ya que mostrará una faceta distinta a la que nos tiene acostumbrados,

“Tuve la oportunidad de venir a trabajar acá y para mí era un sueño y se cumplió”, dijo. Indicó que ya antes había pisado suelo peruano, cuando promocionaba la telenovela “La Dueña” a finales de los años 90, y “se enamoró de este país”.

“Ya había venido antes y me enamoré perdidamente del Perú. Me maravilló no solo la historia, sino su cultura, su gente, la comida”, refirió.

Su mejor personaje

Además, la famosa antagonista de las telenovelas mexicanas confesó que su nuevo personaje, Genoveva de la Colina, es el mejor que le ha tocado realizar en sus más de 40 años de trayectoria. “Es el personaje más lindo que me han dado en toda mi vida porque es entrañable y estoy perdidamente enamorada de ella”, aseguró.

Según la historia de la producción peruana, Genoveva de la Colina es una actriz peruana que emigró a México y logró convertirse en una de las artistas más cotizadas de todos los tiempos, considerada por los medios, como “la diva de la divas”.

Sin embargo, comete un terrible error y por ese “lamentable incidente” queda vetada del mercado latino. Después de muchos años se ve forzada a volver a la casa de sus padres ya fallecidos en Lima. Aquí se reencuentra con el amor de su vida Américo Collareta (Sergio Galliani), quien la dejó plantada en el altar.

