Cynthia Rodríguez, conductora de “Venga la Alegría”, dirá adiós al matutino tras 17 años de permanencia en la televisión mexicana y, además, convertirse en una de los presentadoras más exitosas en la historia de México. ¿Se despide para siempre?

Si bien los rumores y los entredichos respecto a la salida definitiva de Rodríguez eran por sus planes de familia junto a su novio Carlos Rivera, la conductora no había desmentido o afirmado tales suposiciones sobre su despedida. No obstante, la ola de dimes y diretes no paraba de crecer, hasta esta mañana.

Y es que hoy lunes 30 de mayo, Cynthia hizo oficial su “salida” del conocido programa de “TV Azteca”. Aunque, vale preguntarse. ¿Su adiós es definitivo?

“ES UN HASTA LUEGO”

Lejos de afirmar las teorías de su inminente salida, la comunicadora mencionó que se tomará unas merecidas y largas vacaciones, tras haber trabajado ininterrumpidamente por 17 años en la casa televisora.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque por fin me puedo tomar unas vacaciones. Me voy a relajar un ratito, para disfrutar de la vida, voy a viajar para recargar las pilas y después regreso con más ánimo”, sostuvo al aire.

Y aunque no precisó el tiempo que estará ausente de la conducción de “Venga la Alegría”, Cynthia aseveró que, una vez recargue energías y concluya sus vacaciones, volverá más fuerte que nunca al mando del programa junto a sus compañeros y amigos del set.

Ante las declaraciones de Rodríguez, su compañera Anette Cuburu agregó que “no es un adiós, sino un hasta luego.”

¿Será posible que al fin la conductora y Carlos Rivera puedan convertirse en padres? Solo el tiempo lo dirá.