¿Daddy Yankee pudo ser beisbolista? Ese es el otro camino que tenía planeado el ahora legendario “Rey del Reggaetón”. El artista, que se despide con un tour, se ha ganado un lugar en la historia de la música urbana y, tras más de 20 millones de álbumes vendidos en el mundo, ha decidido retirarse. Conoce más aquí de la otra faceta que tiene el cantante de la “Gasolina”.

El artista puertorriqueño dio una de las noticias más inesperadas para sus fanáticos: dejará la música después de una exitosa carrera de 32 años. Y lo hizo a través de un conmovedor video en sus redes sociales.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, dijo “El jefe” en su anuncio.

Después de una vida de trabajo, muchos se han preguntado qué habría sido de la vida de Daddy Yankee de no ser cantante de reggaetón. Una opción hubiera sido el beisbol y aquí te contamos cómo fue el sueño que tendía el artista.

Daddy Yankee en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Daddy Yankee / Facebook)

¿DADDY YANKEE QUISO SER BEISBOLISTA?

Sí, Daddy Yankee soñaba con ser un beisbolista profesional desde que era muy pequeño. Así lo contó en una entrevista para el programa “El Hormiguero”. En dicha conversación, el “Rey del Reggaetón” manifestó que tenía planeado una carrera en dicho deporte, pero no pudo continuar después de que recibiera un disparo en la cadera.

Esto sucedió en un peligroso barrio de San Juan, en Puerto Rico, donde vivía el ahora famoso cantante. Le tocó la mala fortuna de que le cayera una bala perdida. Sin embargo, fue auxiliado por un vecino y logró sobrevivir y no tener más daños en el organismo.

Descartado el sueño del beisbol, Daddy Yankee se interesó más en la música, como la salsa y el rap en español. Su nueva trayectoria lo hizo uno de los máximos exponentes del género urbano. Los senderos de la vida pueden llegar a sorprender a cualquiera, como le ocurrió al gran cantante puertorriqueño.

Daddy Yankee posando sin sus habituales lentes. (Foto: Daddy Yankee / Facebook)

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADA LA FORTUNA DE DADDY YANKEE?

Por otro lado, de acuerdo a Celebrity Net Worth, la fortuna de Daddy Yankee está valorizada en aproximadamente 40 millones de dólares. El también actor y compositor ha logrado consolidar un patrimonio gracias a su producción musical pero también a otros rubros donde ha emprendido durante los últimos años.

Se estima que el reggaetonero ha vendido 30 millones de discos, así como ha posicionando 84 temas en los Hot Latin Songs de Billboard, entre otras increíbles marcas durante su apogeo en el género urbano. Además, recibe regalías por su música en plataformas como YouTube y Spotify.

Sin embargo, el cantante también tiene negocios en la industria de zapatos, ropa, perfumes, auriculares y bebidas, como su tequila “El Cartel Tequila Blanco”. También es copropietario de los Cangrejeros de Santurce, un equipo de béisbol de Puerto Rico, su tierra natal.

Daddy Yankee es uno de los artistas más seguidos del género urbano. (Foto: Daddy Yankee / Facebook)

¿CUÁL SON LAS CANCIONES DE SU DISCO “LEGENDADDY”?