Daddy Yankee se encuentra realizando su última gira por el mundo. El reguetonero más importante en la industria musical anunció hace algunos meses su retiro y desde entonces ha visitado varios países para despedirse de sus fans. Y aunque el famoso parece una persona muy sana, lo cierto es que hace algún tiempo le detectaron una enfermedad que hizo que cambiara sus hábitos.

‘El Cangri’ realizará su último concierto el 6 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Ese será la última presentación de su gira y, por ende, el final de su carrera en los escenarios. Después de 32 años, ‘DY’ dejará todo para pasar más tiempo con su familia, descansando y cuidado su salud.

Y es que, en 2016, el cantante habló con el programa “Al rojo vivo” en donde contó algo que muy pocos sabían sobre su estado de salud, ya que mencionó que le habían diagnosticado una enfermedad que también aqueja a una de sus hijas.

Lima, 18 de octubre del 2022. el puertorriqueño Daddy Yankee llevó a cabo su primer concierto en el Estadio Nacional del Perú como parte de su gira de despedida (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE DADDY YANKEE?

En la entrevista con el programa de Telemundo, Daddy Yankee explicó que desde hace algún tiempo le detectaron prediabetes, un padecimiento por el que ha tenido que cambiar algunos hábitos, especialmente su alimentación.

“Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas. Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”, confesó el artista puertorriqueño.

Asimismo, Ramón Ayala, nombre real del músico, mencionó que una de sus hijas también padece la misma enfermedad que ha estado presente en su familia. El reguetonero también dijo que no sabía que tan importante era cuidar los niveles de azúcar en la sangre hasta que le detectaron la prediabetes.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste? Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejé sola en la batalla. Tengo una hija con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”, reveló el ‘Legendaddy’ que desde entonces lleva una vida saludable.