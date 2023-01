El caso de Dani Alves continúa complicándose. Ahora su esposa Joana Sanz decidió pedirle el divorcio a raíz de la denuncia contra el futbolista brasileño por una denuncia de violación sexual el pasado 30 de diciemnbre. La modelo decidió ya no creerle más al pelotero y ahora ha decidido tomar defensa por la víctima.

Las nuevas pruebas que salieron a la luz contra Dani Alves llevaron a la esposa a tomar una radical decisión respeto a su futuro matrimonial. El programa de Ana Rosa, en España, adelantó que el deportista se enteró de la noticia mediante sus abogados .

Según reveló el mencionado medio, Joana Sanz ha retrocedido en su versión de “yo sé quién es mi marido y sé lo respetuoso que es” y se arrepiente de haberle mostrado su apoyo los primeros días de detención.

“ Independiente de que piense o no que su marido es inocente, ella ahora se ha centrado en el divorcio” , se menciona.

LA PALABRA DE DANI ALVES DESDE LA CÁRCEL

Ya son casi 10 días los que Dani Alves ha pasado recluido en una cárcel de Barcelona, acusado por una presunta agresión sexual en una discoteca ubicada en dicha ciudad. El futbolista permanecerá en el reclusorio mientras dure el proceso, ya que fue encarcelado sin fianza.

El medio español La Vanguardia logró obtener información en torno a lo que vive Dani Alves desde prisión. Según la publicación, el exjugador de Barcelona se encuentra tranquilo, esperando la resolución de su caso.

“ Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas . Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, le habría dicho Alves a algunos profesionales a cargo del centro Brians 2 al momento de haber sido ingresado.