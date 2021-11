¿Quién es Daniela Castillo? Matías Novoa e Isabella Castillo dejaron tristes a sus seguidores al anunciar su separación tras llevar dos años de casados. Las estrellas de “El señor de los cielos” parecía que era un matrimonio sólido, pero todo se acabó y las mismas celebridades se encargaron de hacerlo saber a través de sus redes sociales, donde hicieron una serie de diagnósticos sobre su relación y se agradecieron por el tiempo compartido. Sin embargo, pocos saben que el actor chileno había estado casado con una joven que también tiene el apellido Castillo.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Matías Novoa y Bárbara de Regil tuvieron una relación cuando la pareja del actor estaba embarazada

Esto ha salido a relucir con el anuncio de la ruptura entre los actores. Ellos pisaron el altar en octubre de 2019 para jurarse amor eterno. Sin embargo, la relación no dio para más y ambos decidieron cortar por lo sano. Al menos esa es la sensación que han dejado las reacciones de los artistas.

“Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo, ¡alegría!”, señaló el actor chileno en sus redes sociales. Mientras que Isabella Castillo, quien forma parte del elenco de “Malverde: el santo patrón”, se extendió un poco más sobre lo que significó el matrimonio entre ambos.

“Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…, el amor nunca deja de ser… Vuela, sé feliz, Matías”, manifestó la actriz cubana.

Isabella Castillo y Matías Novoa protagonizan la séptima temporada de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE EL MATRIMONIO DE MATÍAS NOVOA Y DANIELA CASTILLO?

Lo que pocos seguidores de “El señor de los cielos” saben es que Matías Novoa, antes de Isabella Castillo, ya se había casado antes con otra mujer que lleva el mismo apellido: Daniela Castillo, una cantante chilena. El actor tenía 26 años cuando dio el “sí, acepto”, en 2006, y los esposos de ese entonces vivieron en México por le trabajo del intérprete.

La artista se mudó con Matías porque este tenía contratos para trabajar en varias telenovelas de TV Azteca. La ilusión y el amor, en ese momento, se acabó en dos años, un caso similar al reciente matrimonio de Matías e Isabella.

Aunque no dio muchos detalles en ese entonces, la celebridad dijo que, en ese momento de su vida, vivió cambios muy fuertes, sobre todo en lo relacionado con su trayectoria como actor, que iba en ascenso.

El señor de los cielos 7| 5 momentos impactantes del final null

FOTOS DE DANIELA CASTILLO EN INSTAGRAM

¿QUIÉN ES MATÍAS NOVOA?

Matías Novoa es un actor chileno conocido por protagonizar la serie “Enemigo íntimo” y “El señor de los cielos” desde su sexta temporada como Amado Casillas, el medio hermano de Aurelio. Ha logrado destacarse dentro del medio artístico participando en diversos proyectos.

Tras dedicarse durante un tiempo al modelaje en su actual Chile, Matías Novoa saltó a la fama en el 2006 cuando contrajo matrimonio con la cantante Daniela Castillo. Viajó a México en 2007, junto a su esposa de aquel momento, para internacionalizar sus respectivas carreras.

Cuando estudiaba en el CEFAT (escuela de actuación de TV Azteca), recibió la oportunidad de actuar en la telenovela “Mujer comprada”, protagonizada por José Ángel Llamas, Andrea Martí y Gabriela Vergara.

Tiempo después inició una relación con la actriz venezolana María José Magán con quién engendró un hijo: Axel Novoa Gómez, nacido en 2011. También mantuvo una relación amorosa con María Fernanda Yepes con quien participó como protagonista en la serie “La Teniente”.

En 2013 participó en “Hombre tenías que ser” transmitida por TV Azteca. Ese mismo año participó en el programa “La Isla, el reality”. Mientras que, en 2015, se unió a “Tanto amor” interpretando a David Roldán. Luego, en 2016, vuelve a participar en “La Isla, el reality” versión “La Revancha”.

Para el 2017 fue parte de la serie de terror y suspenso “Dos Lagos”. Al año siguiente, en 2018, participó en la producción Telemundo “Enemigo íntimo” y “El señor de los cielos”. En 2020 hizo una participación especial en “La doña 2″ con el personaje de Amado Casillas Leal “El Águila Azul”. El actor chileno es muy activo en el mundo de la actuación y sigue cosechando éxitos pues ahora se unirá a “¿Quién mató a Sara?”.