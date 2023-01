A inicios de año, a través del podcast que comparte con sus amigas y colegas Jessica Segura y Mariana Botas, la actriz Daniela Luján se abrió emocionalmente y reveló que padece de una depresión funcional y ansiedad desde muy joven, situación que la ha llevado a un tratamiento psiquiátrico. Precisamente, respecto a esto, hace poco sus compañeras de “Envinadas” fueron consultadas sobre cómo es su convivencia con ella.

Jessica, Mariana y la estrella mexicana comenzaron a trabajar juntas en “Una Familia de Diez”, proyecto del cual ya no forma parte Segura, pero que hizo que se forjara una gran amistad entre las tres histrionisas; así, durante la pandemia decidieron sacar un podcast llamado “Envinadas”, que ha tenido un gran éxito en redes sociales.

Fue precisamente en una de las primeras ediciones de este 2023 que la otrora estelar de “Luz Clarita” decidió desvelar la condición médica y mental que tiene desde hace varios años. Su revelación tomó por sorpresas a todos, incluso a sus compañeras de programa.

Daniela junto a sus colegas y amigas Jessica Segura y Mariana Botas (Foto: Daniela Luján / Instagram)

LA CONFESIÓN DE DANIELA LUJÁN SOBRE LA DEPRESIÓN QUE PADECE

En dicha edición, la artista, que actualmente tiene 34 años, aprovechó el momento en que se hablaba sobre dificultades emocionales y mentales para revelar su enfermedad.

La depresión funcional y ansiedad que padece desde joven la llevó en algún momento a pensar en acabar con su vida. Fue en ese instante en que decidió acudir a un profesional de la salud mental.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado cómo, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, reveló Daniela Luján en aquella ocasión.

¿CÓMO CONVIVEN LAS AMIGAS DE DANIEL LUJÁN CON SU DEPRESIÓN?

Hace poco, Jessica Segura dialogó frente a las cámaras de “De Primera Mano” que tanto ella como Mariana Botas la han apoyado brindándole su amor, pero evitando abrumarla, pues saben que no es algo de lo que sea sencillo hablar; de hecho aseguró que ambas se han aventurado a investigar sobre qué es lo que se debe hacer ante estas situaciones.

“Tampoco queremos atosigarla o que se sienta como una víctima; simplemente es algo que sucedió, es algo que es químico y nadie es responsable de eso, entonces estamos aprendiendo entre las tres a llevar esto y apoyarnos las tres como siempre ha sido”, aseveró Segura.