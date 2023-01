Fue de una de las artistas que destacó en la industria del entretenimiento desde pequeña. Gracias a su talento y carisma se volvió famosa pero lo que pocos sabían era que sufría de un complejo trastorno mental que le ha costado sobrellevar, aunque ahora se encuentra en tratamiento. Conoce este aspecto personal que acaba de revelar Daniela Luján.

La actriz, oriunda de Ciudad de México, conduce un programa de YouTube “Envinadas”. Allí, la otrora estelar de telenovelas como “Luz Clarita”, “El Diario de Daniela”, “Cómplices al rescate”, confesó que ha sufrido y sufre de una severa depresión.

Esta situación llevó a que la histrionisa piense en acabar con su vida y en algún momento incluso pactó con sí misma, cómo sería su muerte .

Daniela en "Luz Clarita", novela que fue de 1996 a 1997 (Foto: Televisa)

EL TRASTORNO QUE PADECE LA ACTRIZ DANIEL LUJÁN

Luján se animó a hacer esta revelación delante de sus amigas Mariana Botas y Jessica Segura, con quienes conduce este programa en redes. Ellas no sabían del padecimiento de Daniela por lo que le mostraron su total solidaridad y empatía.

La celeb comentó que sufre desde hace años de depresión y ansiedad, sentimientos que la sobrepasaron y la llevaron a pensar en acabar con su vida.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, afirmó Luján.

La actriz desveló además que está en tratamiento con medicación y es un alivio poder comentárselo al mundo ya que en un principio cuando tocaban esos temas con sus compañeras de “Envinadas” siempre hablaba de “la prima de una amiga”.

Finalmente, la famosa aclaró que la depresión que le detectaron fue la funcional, la cual la permite estar activa todo el tiempo, no parar. Sin embargo, con esto queda exhausta. “Me agota cabrón. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabrona. Ejemplo esto tengo una voz en mi cabeza que me dice ya para no ser retícula”, concluyó.

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN FUNCIONAL QUE SUFRE DANIELA LUJÁN?

La depresión funcional es un tipo de depresión que te permite hacer frente al mundo e interactuar socialmente, pero con un gran vacío interior. Reconoce sus síntomas -como la desmotivación- y, si la padeces, busca ayuda profesional.

Sientes que estás en una racha de estrés que te tiene desmotivado (a) y harto (a) desde hace varios meses. Logras sacar tu trabajo y familia adelante, pero cuando estás solo (a), te sientes culpable y avergonzada porque no puedes valorar las cosas buenas de tu vida.