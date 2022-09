Daniella Navarro e Ivonne Montero protagonizaron más de un enfrentamiento en “La casa de los famosos 2″, el reality show de Telemundo que ganó la actriz mexicana a mediados de 2022. De hecho, hasta el final no cesaron las polémicas. Tras el último programa, Montero reveló que se sintió violentada y humillada ante el comportamiento que tuvo la venezolana con ella dentro del programa.

Y es que las actrices se dieron cuenta en medio del programa que eran como el agua y el aceite, como los perros y gatos. Cuando estaban cerca la una de la otra generaba fricciones, malas caras y, evidentemente, discusiones que fueron grabadas por las cámaras.

Incluso la venezolana, fiel a su estilo, fue muy frontal y no tenía miedo de decir lo que pensaba y sentía en contra de su compañera. Por su parte, la mexicana trataba de quedarse al margen y guardar la calma, pero hubo una vez en la que su paciencia se colmó.

Ivonne Montero tras el final de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

DANIELLA NAVARRO E IVONNE MONTERO, ¿JUNTAS OTRA VEZ?

Lo cierto es que, después del programa, cada una siguió su camino y continuaron con sus vidas y su trabajo. Pero, ¿será que existe alguna posibilidad que puedan trabajar juntas en algún momento en una telenovela después de los fuertes desencuentros que tuvieron en la segunda temporada de “La casa de los famosos”? Daniella Navarro parece tener muy clara su respuesta.

“La verdad si tuviese que elegir yo elegiría nada más a Julia, Rafa y Nacho; pero si me toca trabajar con todos ellos yo no tengo problema en trabajar con ninguno de ellos”, señaló la venezolana.

Navarro dejó claro en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de las redes sociales que no tendría ningún problema. “Yo soy una profesional y para mí hay algo que se respeta que es el público y eso para mí es intocable y si un público me quiere ver a mí en una telenovela con todos esos personajes pues yo lo hago”, agregó.

Por otro lado, la actriz reconoció que Ivonne “es tremenda actriz” y “no tendría problema tampoco en trabajar con ella”. No obstante, agregó entre risas: “Pero es que el problema no lo tengo yo, ese es el problema, el problema lo tienen todos ellos no yo”.