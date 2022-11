Al parecer, el amor entre Michelle Renaud y Danilo Carrera se marchitó de la forma más rápida posible. Y es que, mientras la actriz se refugia en los brazos de Matías Novoa, el ecuatoriano decidió llevar su faceta amorosa de la forma más reservada posible. O al menos eso pensamos hasta hace unos días.

Luego de romper tras varios meses de compromiso, Renaud oficializó a Matías Novoa en redes sociales y ya hasta hablaron de formar una familia junto al pequeño hijo de la actriz. ¿Le habrá dolido a Danilo? Pues, todo hace indicar que esa etapa ya está totalmente superada.

En la presentación de su nueva telenovela “El amor invencible”, el ecuatoriano fue cuestionado sobre la actual relación de su ex novia, en donde reveló que se encuentra muy feliz de que haya encontrado el amor tras romper palitos con él.

“Me encanta que haya conseguido una persona que comparta las mismas metas, le deseo mucho amor a ella y a su familia”, añadió al portal “TVyNovelas”.

Incluso, dejó en claro que “no siente nada” cuando le cuestionaron sobre los momentos que su ex novia y su actual pareja comparten vía redes sociales. “Me alegra muchísimo que ella esté en ese momento, sólo le puedo desear lo mejor... Yo no soy quien, para opinar, ojalá que le vaya increíble”, añadió Danilo Carrera.

DANILO YA ENCONTRÓ A SU “PRINCESA”

En otros momentos, Danilo también comentó que ya encontró a una mujer que sí la valore, pero aún no puede animarse a contar más detalles de su relación. “Puede que sí la haya encontrado, pero no puedo contar nada. Yo dije que no quería dar detalles de mis relaciones, es algo que vas aprendiendo, porque hacer pública una relación que debe ser privada también trae muchos problemas”.

El actor ecuatoriano volvió a la franquicia "Volver" para protagonizar la cuarta temporada (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

No obstante, el experto en artes escénicas se animó a contar que se encuentra totalmente enamorado ya que cree que acaba de encontrar su nueva princesa sacada de un cuento de hadas. “Yo pensé que no existían, así que estoy contento porque la encontré. Estoy muy enamorado, y ella no tiene que ver con el medio”, reveló Carrera.