Tras confirmar su romance mediático, el actor Danilo Carrera comenzó a ser cuestionado por la prensa de espectáculos en relación a la identidad de su nueva conquista. De inmediato, surgieron los rumores de que el ex novio de Michelle Renaud estaría tramando algo entre manos. ¿Conoces los detalles?

Pese a que confirmó su romance en el medio “El gordo y la flaca”, el ecuatoriano de 33 años aún no reveló la identidad de su pareja ante los medios. Eso sí, dejó en claro que ha aprendido a respetar su identidad amorosa ante el ojo público.

Danilo Carrera es el protagonista de la producción (Foto: Eric Morales / Instagram)

“Sí la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, añadió al programa el experto en artes escénicas al medio “Hoy”.

¿QUIÉN ES LA NUEVA NOVIA DE DANILO CARRERA?

En tal sentido, el villano de “La Doble Vida de Estela Carrillo” siempre se ha mostrado de manera cerrada ante los medios, esto debido a que su nueva y flamante conquista no es del medio espectáculo.

El actor de 33 años estuvo en una relación con Michelle Renaud (Foto: Danilo Carrera / Instagram)

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, reveló al espacio “Hoy”, en noviembre pasado.

DANILO CARRERA EVITA HABLAR DE MICHELLE RENAUD

Al ser consultado por la relación de su ex novia, Michelle Renaud, con Matías Novoa, el actor evitó dar declaraciones al respecto.

“No sé, la verdad es que tampoco la sigo, así que no sé, pero espero que esté feliz, que le vaya bien y les mando muchas bendiciones”, sostuvo Carrera.

El experto en actuación también dijo en claro que no desea responder más sobre ese tema, ya que, para él, es un caso cerrado de su vida y que solo desea que sus proyectos a corto plazo se concreten.

“Al final del día tienen que buscar una noticia cuando no hay, yo no mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie, la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, estoy cerrando el año de una manera que nunca imaginé, con muchísimo trabajo”, dijo.