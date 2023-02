La situación del galán ecuatoriano Danilo Carrera generó preocupación, luego de que se revelara que había sido atropellado antes de acudir a las grabaciones de la telenovela “El amor invencible”, que protagoniza junto a Angelique Boyer y Daniel Elbittar.

La telenovela se estrenó el pasado lunes 20 de febrero, por el canal Las Estrellas y promete ser todo un éxito. Y es que la historia está a cargo de Juan Osorio y se basa en el melodrama portugués “Mar salado: la esperanza nunca muere”.

Sin embargo, el suceso ha generado preocupación sobre qué pasará con el actor, de 34 años, y las grabaciones.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE DANILO CARRERA TRAS SER ATROPELLADO POR UN TAXI?

El actor Danilo Carrera fue atropellado por un taxi, el pasado 21 de febrero, en la Ciudad de México, cuando se dirigía a las grabaciones de la telenovela “El amor invencible”.

El ecuatoriano, horas después del accidente, llegó al set de grabaciones Televisa San Ángel. Tenía el tobillo derecho vendado y se apoyaba en muletas para poder caminar, lo que sorprendió a sus compañeros y a la producción. “Estoy bien”, dijo de forma cortante, al ser consultado sobre su estado por las cámaras de Televisa.

Más tarde, en su cuenta de Twitter trató de bromear con el asunto: “Hoy me atropelló un coche… Deberían ver cómo quedó… el coche”.

El 22 de febrero, en una entrevista al programa “Hoy”, Danilo habló del tema, mientras pasaban las imágenes. “Sí, accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, declaró sin dar más detalles.

Danilo Carrera envió mensaje en su cuenta de Twitter sobre su accidente (Foto: Danilo Carrera /Twitter)

La situación no le debe haber caído nada bien al actor, pues, además de estar en plenas grabaciones, el ecuatoriano es una persona deportista. En su cuenta de Instagram postea de manera constante jornadas corriendo, montando bicicleta, nadando, jugando al fútbol y entrenando en el gimnasio. También es viajero. Este accidente, sin duda, lo obligará a hacer un alto en ese tipo de actividades.

¿Qué dijo Angelique Boyer?

Aunque Danilo Carrera se mantiene reservado sobre el tema del accidente, su compañera Angelique Boyer, confirmó que había sido atropellado por un taxista y dio algunos detalles.

“Ya sé, ¿qué habrá sentido el taxista? Imagínate, atropellar a Danilo Carrera, ¡qué horror!”, comentó en la emisión de Televisiva.

La actriz francesa, que da vida a Leona Bravo en la telenovela, contó que el galán cumplió con su jornada de trabajo, pese al accidente. “Grabó excelente, obviamente sin apoyar el pie que se lastimó y sus heridas, pero es el primer día, espero que se le quite pronto”, detalló.

DATOS PERSONALES DE DANILO CARRERA