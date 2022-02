¿Por qué Danna García no estuvo en “Arelys Henao: canto para no llorar”? La actriz estuvo considerada como la protagonista al dar vida a la popular cantante. Sin embargo, Mariana Gómez terminó interpretando el mencionado papel. Ahora, se ha conocido por qué la estrella de “Pasión de gavilanes”, quien también apareció en “Café con aroma de mujer”, no pudo formar parte del elenco de la exitosa producción.

La misma Arelys Henao fue quien contó los pormenores detrás de la elección de quien se pondría su piel en la ficción. En una entrevista en “Juntas pero no revueltas”, reveló que ella quería que Danna García obtuviera el papel.

También contó que varias actrices la llamaban para preguntarle cosas sobre su personalidad y así estar mejor preparadas para el casting sobre la serie que se ha convertido en un éxito de la parrilla televisiva.

De esta manera, Mariana Gómez es quien consiguió el protagónico de la serie sobre la artista colombiana. Sin embargo, no se sabía qué sucedió entre bambalinas. La cantante es quien se encargó de revelar el misterio.

¿POR QUÉ DANNA GARCÍA NO INTERPRETÓ A ARELYS HENAO?

La misma Arelys Henao fue quien contó la razón por la que Danna García no pudo interpretarla en su serie biografía que viene siendo un éxito en la televisión. Dijo que la producción de la telenovela colombiana le explicó que no se podía contar con la estrella de “Pasión de gavilanes” por sus 43 años.

Según la explicación que recibió la compositora, García no podía dar vida a un personaje juvenil por su edad. Por ello, a pesar de que Henao la quería como protagonista, no pudo formar parte del proyecto que ya es una realidad.

Pero la artista dejó en claro que está muy contenta con que Mariana Gómez la interprete en la pantalla chica. “Sentí una química muy grande con ella y yo siempre creo mucho en que Dios toma las mejores decisiones”, declaró en una entrevista con “La Red”.

Danna García en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Danna García / Instagram)

¿DANNA GARCÍA ES HIJA DE RICARDO MONTANER?

Por otro lado, muchos se preguntaron si Danna tenía alguna relación de parentesco con Ricardo Montaner luego de que la actriz publicara la fotografía en sus redes sociales y es que algunos de sus seguidores llegaron a pensar que los artistas eran padre e hija o tenían algún vínculo familiar por el parecido físico.

Sin embargo, lo cierto es que Danna García no es hija de Ricardo Montaner, ni tampoco tienen ningún tipo de parentesco, solo que sus caminos se cruzaron en las grabaciones de la novela “Al final del arcoíris”, cuando ella interpretaba a ‘Pili’.

Danna García ha tenido una trayectoria prolífica en la televisión. (Foto: Danna García / Instagram)

¿QUÉ HA DICHO DANNA PAOLA SOBRE EL REMAKE DE CAFÉ AROMA DE MUJER?

Por otro lado, Danna García, quien formó parte del elenco original de “Café con aroma de mujer”, no dudó en romper una lanza en favor de la ficción que encabezan actualmente William Levy y Laura Londoño para Telemundo.

“Los aplaudo mucho porque es un superesfuerzo”, aseguró Danna en una reciente transmisión en vivo en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

La actriz reconoció que “no es fácil hacer un remake” de un proyecto que ha sido tan exitoso, por lo que envió toda su energía positiva para que les vaya lo mejor posible.

