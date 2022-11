Hace poco, las desaforadas críticas por parte del conductor Mauricio Castillo hacia el actor Tenoch Huerta se volvieron virales en redes sociales. Resulta que el periodista mandó a terapia al estelar de “Black Phanter 2”. ¿Hubo respuesta por parte del histrión mexicano? Eso y más aquí.

Luego de las sentidas declaraciones que expresó Tenoch Huerta al señalar las “injusticias” que existen en las clases no privilegiadas, el periodista Mauricio Castillo salió al frente u hasta recomendó ir a terapia al famoso de 41 años.

“Este hombre necesita terapia. En serio” , puntualizó Mauricio. Los comentarios en contra del comunicador no se hicieron esperar, e incluso, alegaron que no fue empático con él.

El periodista no dudó en mandar a terapia al famoso actor (Foto: Mauricio Castillo / Twitter)

Pero la cosa no acaba ahí. Y es que tales críticas que fueron replicadas en Twitter llegaron hasta el actor mexicano, quien no dudó en enviarle un mensaje vía Instagram, reiterando que no la teoría del “echaleganismo” no existe y no beneficia a las clases sin tantos privilegios.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ TENOCH HUERTA A MAURICIO CASTILLO?

Como sabemos, Huerta se refirió a los problemas que poseen las personas de clases no privilegiadas a la hora de crecer. En más de una ocasión, Tenoch indicó que él es un caso aparte, pero que “las personas que no son blancas” no suelen tener oportunidades para poder alcanzar el éxito.

Tenoch no cree en el “echaleganismo”, pero llegó lejos porque le echó ganas. 🤡 pic.twitter.com/wksiFGP9IT — Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) November 22, 2022

En tal sentido, y luego de las declaraciones del presentador, el estelar de “Black Panther 2″ le mandó un recadito por sus redes sociales, aduciendo que a “las personas privilegiadas” no se les compara con las que no son.

Asimismo, indicó que los “hijos de la élite” no tienen que esforzarse tanto para llegar al éxito, por lo que el concepto del “échaleganismo” es una imposición “racista y clasista para los que no somos de su círculo de poder”.