ELEVA LA TEMPERATURA. La cantante y actriz mexicana Danna Paola decidió iniciar el 2023 derrochando sensualidad en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, la famosa compartió una serie de fotos en las que mostró que está disfrutando de unos días en la playa al lado de su novio Alex Hoyer y unos amigos. Sin embargo, la instantánea que cautivo es una en la que aparece de espaldas y luciendo un bikini blanco.

“Conectando”, fue la palabra que escribió la actriz de “Élite” para acompañar las instantáneas que hasta el momento suma más de 800 mil “Me gusta”.

La reacción de los cibernautas ante estas fotografías de la intérprete de “Mala fama” no se hicieron esperar. Incluso, uno de los primeros en comentar fue Hoyer, quien escribió: “Amor” y un emoticón de corazón.

Sus fanáticos resaltaron la belleza de la joven artista y le desearon lo mejor en este nuevo año. “Cómo me piden que no me ilusione tan rápido si la relación de mis ídolos se ve así”, “Verte así de feliz es lo que le da calma a mi alma”, “Espero te la estés pasando increíble mi reina”, “Este año amenaza con ser tú año”, “Tú eres ese lugar al que voy cuando necesito conectar”, “Danna de vacaciones” y “En el mar la vida es más sabrosa”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Danna Paola despidió el año 2022 más enamorada que nunca

Danna Paola despide el 2023 junto a su novio Alex Hoyer, el cantante estadounidense que le hizo creer en el amor nuevamente.

La celebridad mexicana se encuentra de vacaciones en la playa junto a su novio, pero antes de cerrar el 2022, ella decidió dedicarle un romántico mensaje al músico.

“Terminar el año en este estado de amor y plenitud, lo dice todo para mí. Qué año mas bello a tu lado… eres luz mi vida… gracias por tanto, te amo infinito Alex Hoyer”, expresó la artista de 27 años.

Hoyer no se quedó atrás y también le dedicó un mensaje público a la intérprete de la canción “Oye Pablo”. “Ultimo día del año y estamos en nuestro lugar favorito, como tenia que ser. Por un 2023 lleno de ti. Gracias por compartir tu luz y energía conmigo un año más. Eres mi persona favorita en el mundo. Te amo infinito Danna Paola”, dijo el músico de 25 años.

La pareja no ha revelado dónde pasan sus vacaciones, pero se han dejado ver en un lugar paradisiaco donde hay playa y arena.

