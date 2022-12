Tras alejarse del mundo de la actuación luego de estelarizar “Elite”, la mexicana Danna Paola decidió enfocarse netamente en su carrera musical y diversas giras por todo Latinoamérica. No obstante, la actual novia de Alex Hoyer logró acaparar portadas debido a un accidente producido en uno de sus conciertos. ¿Qué pasó?

Nadie duda del talento de Danna Paola en tarima o escenario. Su voz, puesta en escena y carisma siempre deja boquiabierto a sus seguidores. Eso sí, la ex integrante de “La Familia P. Luche” también es humana, y también tiene traspiés en vivo al momento de cantar y bailar ante su fanatica.

Danna Paola viene dando varias presentaciones en México (Foto: Danna Paola)

Resulta que la intérprete de “Mala fama” tuvo un leve problema con uno de sus arneses en pleno show, donde se pudo en evidencia el mal cálculo que realizó su staff antes de que suba al escenario. ¿Pudo acabar en tragedia? Te lo contamos aquí.

EL PECULIAR ACCIDENTE DE DANNA PAOLA EN MÉXICO

A través de redes sociales, la internauta @marcemoreno_ posteo un clip donde se ve a la famosa mexicana colgada de un arnés balanceándose esperando llegar al suelo. Lastimosamente, debido al mal cálculo, la regiomontana no llegó a pisar la tarima y se quedó suspendida en el aire.

Tal hecho se suscitó en uno de los shows que Danna Paola viene llevando a cabo en Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y aunque hubo varias personas que se rieron del curioso incidente, también se pensó que la autora de “Xtasis” estuvo a punto de sufrir una mortal tragedia al estar a muchos metros de altura.

Danna Paola sufre accidente con un arnés en pleno concierto pic.twitter.com/lqUdaD3WUz — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 1, 2022

Incluso, la regiomontana indicó que no había probado el arnés antes de iniciarse el concierto, razón por la que terminó tropezando y cayendo en ella. “¡A la mier**! No, pues, ya me fui, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta”, sostuvo la artista de 27 años en pleno concierto.

De hecho, la cantante tuvo mucho aplomo y hasta bromeó con la situación para no sentir incómodo a sus fanáticos y seguidores. “Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, agregó mientras seguía suspendida en el arnés.

Ya pensando en sus próximos conciertos, se espera que la mexicana logre superar todos los impases y pueda exhibir una vez más su baile característico a la hora de cantar éxitos como “Idiota” o “Mala Fama”.