¡Respondió de todo! Luego de los polémicos comentarios en torno al físico de Danna Paola, diversos medios de espectáculos comenzaron a especular sobre el estado de salud de la mexicana, en especial, luego de que sus fanáticos comenzaran a teorizar sobre supuestas enfermedades en su organismo. Sin embargo, la ex integrante de “La familia P.Luche” no se quedó callada.

Luego de comparecer ante los medios tras su videoclip “Callejero y Oscuro”, proveniente de su disco “XT4S1S”, la famosa Danna Paola volvió a ser el centro de atención luego de su iracunda reacción cuando le preguntaron sobre el tema de su peso ante las cámaras.

“Es muy loco cuando todo lo pones en número. Son cuatro años ya de que regresé a la música escribiendo mis letras y empezando a descubrir esta parte de mí, cantautora creativa. Soy una artista que me enfoco en crear mucha adrenalina, mucho éxtasis, pero para mí la música es una droga y soy muy adicta a la música y es algo que no quiero perder nunca, este deleite y este disfrute”, indicó la autora de éxitos como “Idiota” y “No bailo sola”.

Cabe decir que la mexicana se ha vuelto inmersa en una serie de polémicas debido a los grandes cambios físicos que ha evidenciado en público, evidenciando que se encuentro mucho más delgada que en ocasiones anteriores.

¿DANNA PAOLA SE HIZO LA MANGA GÁSTRICA?

En tal sentido, la ex actriz de ‘Elite’ confesó que se había sometido a un proceso de cirugía de la banda gástrica, lo cual le permitió reducir drásticamente el tamaño de su estómago e ingiera menos alimentos.

Danna Paola estuvo hace poco en Perú para participar en “Juntos en Concierto”. (Foto: Danna Paola / Instagram)

“Nomás te digo la fuente de tu pregunta: el chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todos de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante.”

Esta foto fue tras vestuarios en los Premios Juventud (Foto: Danna Paola / Instagram)

Respecto a sus planes musicales, la también compositora señaló que se encuentra en uno de los mejores momentos de toda su carrera, en especial, luego de haber encontrado su estabilidad musical y personal a la vez.

“Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, de bailar, de no dormir, de levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo”.