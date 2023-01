‘Darby and The Dead’ fue uno de los últimos estrenos de películas en salas de cine del 2022 en Estados Unidos y próximamente llegará a Latinoamérica vía streaming. El filme protagonizado por Riele Downs ganó elogios entre los espectadores y a continuación te contamos detalles de esta produccióny cómo verla online.

¿Qué dijo el elenco de ‘Darby and The Dead’ sobre la película?

En conferencia de prensa, Riele Downs destacó las igualdades que encontró con Darby Harper, el personaje principal del filme. En ese sentido, indicó que le gusta hacer las cosas solas como Darby.

“Supongo que me parezco un poco a mi personaje en algunos aspectos. Estoy un poco más en el lado introvertido. Me gusta hacer las cosas solo a veces o la mayor parte del tiempo, supongo. Pero en términos de, estilísticamente, siento que a Darby le gusta ir más, ya sabes, solo un color y a mí me gusta jugar y hacer todo tipo de cosas, así que supongo que así es como somos diferentes”, indicó.

Por su parte, Auli’i Cravalho (Capricorn) resaltó la importancia de su personaje para ayudar al desarrollo de Darby Harper, quien tenía problemas para socializar con otros estudiantes en la historia.

“Es realmente precioso lo que los dos personajes sacan el uno del otro. Más empatía, no solo entre nosotros, sino también con todos los estudiantes de la escuela. Y como Darby avanza a lo largo de su vida, ahora puede abrirse a más de los vivos. que era justo como una historia realmente hermosa para una película de adolescentes”, sentenció.

¿Cuándo estrena y cómo ver ‘Darby and The Dead’ en Latinoamérica por Internet?

“Darby and the Dead” llegará a Latinoamérica a través de la plataforma de streaming de Star+ desde el próximo 27 de enero. Es importante señalar que si te encuentras en Estados Unidos, lo podrás encontrar a través de Hulu.

