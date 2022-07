Desde que regresó la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, el pasado 22 de junio de 2022, la serie de América TV nuevamente atrapó a los televidentes, quienes esperaron más de cinco años para ver el retorno de sus personajes favoritos. Si bien, la trama nos ha presentado todo tipo de situaciones desde que fue estrenada en 2009, los romances que se dieron a lo largo de las entregas son lo que más cautivaron; pero ¿sabías que el amor en la ficción llegó a traspasar las pantallas? Sí, así como lo leíste, las relaciones en los estudios de grabación también se vivieron en la vida real, tal como sucedió con David Almandoz y Bárbara Cayo, actores que dan vida a Pepe y Rafaella.

Los personajes de ambos histriones volvieron a encontrarse este 2022 cuando la hija de Francesca Maldini va a la nueva mansión de su madre para convencerla de no nombrar como sus herederos a los Gonzáles, aunque más adelante supimos que tras casarse con Diego Montalbán se da cuenta del gran error que iba a cometer. En aquella ocasión, Rafaella cita a Pepe en su hotel, hasta donde él va, pero ella decide irse antes de que llegue, algo que lo deja destrozado. Pese a que jamás se dio el encuentro, lo que es claro es ambos aún siguen enamorados.

A continuación, te contamos cómo surgió el romance entre el reconocido actor y la madre de la actual Miss Perú, Alessia Rovegno. Cabe señalar que ellos estuvieron unos meses, pero todo llegó a su fin hace más de una década.

¿CÓMO SE CONOCIERON DAVID ALMANDOZ Y BÁRBARA CAYO?

Cuando David Almandoz fue captado muy cariñoso con su colega, él señaló cómo llegó a conocer a una de las hermanas Cayo. “Yo estudié con ella en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Bárbara estudió dos ciclos Comunicaciones, desde ahí la conozco”, indicó a las cámaras de Magaly Medina.

UN ‘AMPAY’ REVELÓ EL ROMANCE

Transcurría agosto de 2011, en plena tercera temporada de “Al fondo hay sitio”, cuando las cámaras de revista Magaly TeVe ‘ampayó’ a los actores caminando abrazados y tomados de mano. Tras verse expuesto, el popular ‘Pepe’ señaló que recién habían iniciado su romance: “Es una relación que estoy empezando. Estoy contento, feliz”.

¿CÓMO SE ENAMORÓ ALMANDOZ DE CAYO?

Según precisó David Almandoz, ellos volvieron a reencontrarse en la serie de América TV y las cosas se dieron de forma natural: “Es algo que ya esperábamos. No tenemos que ocultar nada, así que si nos han filmado en la calle, es evidente que estamos tranquilos con nuestra relación. Apenas tenemos semana y media de salir”.

¿DAVID Y BÁRBARA INICIARON SU ROMANCE CUANDO EL ACTOR ESTABA CON OTRA PERSONA?

Después de que se dio a conocer la relación, Vanessa Díaz, una anfitriona, aseguró ser la pareja del actor desde hace un año y que se había enterado del fin de su amorío con el histrión tras ver el ‘ampay’.

“Estuve con él hasta el 6 de agosto. En realidad, nunca hablamos de una separación. ¿Si seguí con él después de que se conoció que estaba con Bárbara? Obviamente que ya no. Él nunca me dijo que la relación no iba. Me enteré de que estaba con otra cuando salió en los medios”, manifestó la muchacha al programa “Amor amor amor”.

Las grabaciones en "Al fondo hay sitio" hicieron que entre Bárbara Cayo y David Almandoz surgiera el amor (Foto: América TV)

LOS ACTORES SE DEFENDIERON

Almandoz negó las afirmaciones de la joven de quien dijo que sí fue su enamorada, pero que ya habían terminado antes. Por su parte, Cayo manifestó que ella no se interpuso en ninguna relación y calificó al actor como alguien respetuoso y caballero. “Si la vida me pone algo lindo en el camino, pues será bien recibido”, indicó en entrevista con la revista Cosas.

¿POR QUÉ TERMINARON DAVID ALMANDOZ Y BÁRBARA CAYO?

A los nueve meses de haber comenzado su noviazgo, los histriones de ‘Pepe’ y Rafaella’ terminaron su historia de amor en mayo de 2012. “Sobre mi relación con David, no voy a comentar, únicamente diré que estoy solita y muy bien. Pero no tengo problemas con él, somos amigos. No tengo tiempo para salir, porque he estado viajando mucho por asuntos de negocios”, manifestó.

Tras ser captados tomados de la mano, ellos no ocultaron su amor (Foto: América TV)

DAVID ALMANDOZ TAMBIÉN ESTUVO CON OTRA ACTRIZ DE “AL FONDO HAY SITIO”

Pero esta no es la única relación que el actor tuvo con una de sus colegas de “Al fondo hay sitio”, ya que él estuvo con Karina Calmet, la hermana de Rafaella en la ficción. Ellos iniciaron un romance en 2009 en la primera temporada de la serie, aunque estuvieron pocos meses.

Tras el fin de su romance, ellos continuaron tratándose como colegas y amigos.