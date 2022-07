Es uno de los cantautores españoles de mayor trascendencia internacional en los últimos 20 años, por lo que oír sus impresiones acerca de cómo camina por estos días la música pop en español siempre será importante. No obstante, David Bisbal también se dio la chance de hablar de sus propias producciones y elegir cuál es su favorita.

El intérprete, oriundo de Almería, es un exponente de la balada y pop latinos que surgió a inicios de los 2000, cuando el mercado musical era otro y la presencia de artistas latinos en la palestra mundial no eran tan amplia.

Esta nuevo contexto lo tiene contento afirmó, a la vez que señaló que la nueva tendencia de la música pop lo obliga a reinventarse para continuar en el mercado de entretenimiento. Así, expresó David Bisbal en una charla con el podcast Club 113.

Junto a su esposa Rosanna Zanetti, madre de dos de sus tres hijos (Foto: David Bisbal / Instagram)

DAVID BISBAL REVELÓ CUÁL ES SU CANCIÓN FAVORITA DE TODAS LAS QUE HA HECHO

En la entrevista con el mencionado podcast, la celebs fue consultado por cuál es la canción favorita o a la que le tiene más cariño de todas las que produjo.

“A la que más cariño le tengo es a ‘Ave María’ porque me he dado cuenta que, además de que fue mi primer single, me ha pasado que las nuevas generaciones le tienen mucho cariño, pero de cachondeo porque es la típica canción que tocan en todas las bodas”, expresó el intérprete.

“Ha pasado de ser un clásico a ser una canción en donde te la pasas ‘guai’ y eso me gusta”, agregó el también intérprete de “Y si fuera ella” o “Bulería”, entre otros grandes éxitos.

DAVID BISBAL ALABÓ EL PRESENTE DE ROSALÍA

Que duda cabe que actualmente en España, la artista de pop latino que concita todas las miradas es Rosalía, quien con su álbum MOTOMAMI, ha alcanzado millones de reproducciones en cada una de sus canciones, además de abarrotar recintos en los que se ha presentado. David Bisbal también se refirió a ella.

“Yo a veces escucho música urbana porque hay sonidos que me interesan mucho fusionarlos con un sonido más popular, el pop que yo hago. Me parece muy interesante lo que ha hecho Rosalía últimamente porque ha sabido guardar su esencia, que es el flamenco, pero lo ha internacionalizado”, puntualizó.