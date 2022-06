Muchos conocen a Dayanara Torres y el extinto romance que vivió junto con el salsero Marc Anthony, logrando concebir dos hijos en común. No obstante, fue coronada como la mujer más bella del planeta mucho antes de conocer al intérprete de “Vivir mi vida”. Conoce más aquí.

Dicen que los años no pasan en vano, pero esto no aplica para Dayana Torres, quien a sus 47 primaveras sigue siendo una de las celebridades más influyentes del medio internacional.

Prueba de ello es su reciente incorporación a “La mesa caliente”, programa televisado por la cadena mexicana “Telemundo” y que ya viene levantando en sintonía tras la presentación de Dayanara.

La Miss Universo 1992, Michelle McLean, le entregó la corona a Dayanara Torres (Foto: Omar Torres / AFP)

No es para menos, ya que la ex de Marc Anthony siempre ha sido catalogada como una referente de la moda y las nuevas tendencias, aunque hay un título del que no muchos conocen. Hablamos del certamen de “Miss Universo”.

REINA A LOS 19

Era 1993 y Dayanara Torres cumplía apenas 19 años de edad cuando fue coronada como “Miss Universo” representando a su natal Puerto Rico. Un verdadero hito antes de cumplir los dulces 20.

Como se recuerda, la exmujer de Marc Anthony logró alzarse entre 79 candidatas de los cinco continentes en el célebre Auditorio Nacional de CDMX en México.

Vale recordar que la conducción de dicha cita internacional que se celebró el 21 de mayo de 1993 estuvo a cargo de Cecilia Bolocco, Angela Visser y Dick Clark.

“Eran cuatro semanas de competencia en ese momento. Al principio tenía terror. Era la más joven del grupo y veía a todas estas mujeres despampanantes, pero fui cogiendo confianza. Era supertímida, pero poco a poco me fui sintiendo más cómoda, haciendo amistades hasta que llegó la cuarta semana”, indicó la exreina para el medio “El Vocero”.