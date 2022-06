La actriz y modelo Dayanara Torres fue la mujer más bella del mundo en 1993. Su rostro, además de figura, cautivó en Miss Universo y la puso en la palestra como una de las caras más guapas del planeta. No obstante, el paso del tiempo y algunos descuidos son inevitables. Así, la exesposa del cantante y productor Marc Anthony ha venido padeciendo con una mancha en el rostro, problema al que ya le está dando solución gracias a un singular método de belleza.

La Miss Universo ‘93, natural de Toa Alto, Puerto Rico, ha señalado que esta manchita alrededor del pómulo es un problema que la ha venido persiguiendo hace bastante tiempo y a pesar de probar con diversas cremas y tratamiento de este tipo, no ha tenido éxito.

Incluso confesó que dicha mancha la llevó a tenerse que maquillarse constantemente al momento de salir o tener una actividad pública. “He tenido ya varios años un problemita de la piel. En la cara me salieron unas manchas hace ya varios años. He intentado muchos tratamientos, nada me ha funcionado”, comentó Dayanara en el programa “Despierta América”, de Univision.

La portorriqueña es madre de dos hijos, Cristian y Ryan, ambos frutos del matrimonio con Marc Anthony (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

EL TRATAMIENTO AL QUE SE SOMETERÁ DAYANARA TORRES

Dayanara Torres explicó los contratiempos que esta mancha le ha traído a la hora de llevar su vida diaria con normalidad. “Es algo que me salió, que no lo pude controlar a tiempo. A veces hasta para ir al gimnasio, ir a las tiendas, siempre me tengo que maquillar. Siento que me estoy tapando todo el tiempo por estar cubriendo esa mancha”, agregó.

Afortunadamente para ella, ha encontrado una solución. “Este tratamiento con el doctor Campos, (con) fuego y hielo, es mucho más sutil y estoy loca por tratarlo”, señaló Dayanara a la vez que explicó que se usa un láser amarillo especial para pieles sensibles y que a su vez inhibe la producción de la melanina, que es lo que crea la mancha.

En tanto, el doctor Campos, responsable del tratamiento que consta de tres sesiones, explicó que “los resultados se empiezan a ver casi inmediatamente, después del segundo tratamiento es el cambio más dramático. Este tratamiento reúne todo lo que alguien quiere para tener una piel saludable. Ayuda con las manchas, ayuda a cerrar los poros, estimula la producción de colágeno, así que esas arruguitas que a nadie le gustan van a disminuir, y ayuda a revitalizar en general la piel”.

¿QUÉ DIJO DAYANARA TORRES SOBRE EL COMPROMISO DE SU EX, MARC ANTHONY, CON NADIA FERREIRA?

Hace poco, Dayanara Torres, quien estuvo casada con Marc Anthony de 2000 a 2003 y tuvo dos hijos, fue entrevistada en el programa “La mesa caliente” y allí le consultaron sobre su opinión respecto a que su exesposo se ha comprometido con la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira, quien es 31 años meñor que el cantante portorriqueño.

“Le deseo lo mejor, es el papá de mis hijos. Le tengo mucho respeto, especialmente por eso porque mis hijos lo ven y es su padre. Siempre le he deseado lo mejor, ahora y siempre se lo desearé”, fueron algunas de las palabras de la otrora esposa de Marc.

El día de la boda de Torres con Marc Anthony (Foto: revista People)