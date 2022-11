Aclamada como una de las grandes promesas de todo Hollywood a inicios de los 2000, la bella Jessica Alba debutó tempranamente con 19 años en la serie “Dark Angel”. De inmediato, ganó una gran popularidad entre la industria actoral, siendo consolidada en “Los 4 Fantásticos”. No obstante, su vida dio un giro total de 180 grados. ¿Qué le sucedió? Aquí te lo contamos.

Su camino en la actuación siempre ha sido prometedor, y aunque muchos quieran negarlo, el papel de la “Mujer invisible” no ha tenido mejor intérprete que Jessica Alba. Hoy, a sus 41 años, la actriz se encuentra algo alejada del foco mediáticod de Hollywood, pero felizmente casada con Cash Garner Warren.

La actriz saltó a la fama en "Los 4 fantásticos" (Foto: Getty Images)

¿Te olvidaste de sus primeros pasos por Hollywood? Descuida, que en Trome te contamos algunas de sus facetas en el mundo de la actuación.

LA VIDA DE JESSICA ALBA

Nacida un 28 de abril de 1981, la actriz posee un linaje variopinto de daneses, alemanes franceses, galeses y hasta mexicanos. No obstante, su vida personal sufrió percances al no poder socializar en el colegio.

De hecho, contó en el medio “Romper” que durante su infancia padeció una enfermedad que llegó a ocasionarle varias operaciones antes de los 11 años.

“Crecí con una enfermedad crónica. Tuve cinco cirugías antes de los 11 años. Tenía alergia crónica. Me hospitalizaron mucho cuando era una niña”, sostuvo Alba al citado medio.

En tal sentido, la famosa también contó que su familia era de religión católic conservadora, pero que decidió alejarse de tal credo porque sentía que la juzgaban debido a su apariencia. “Los hombres más mayores coqueteaban conmigo y mi pastor dijo que era porque estaba usando ropa provocativa cuando no era el caso. Me hizo sentir que si yo era deseable para el sexo opuesto era por mi culpa y me avergonzaba de mi cuerpo y de ser mujer”.

UN RAPTO (NO CONFIRMADO) Y ‘DARK ANGEL’, UNA SERIE EXITOSA

Luego de graduarse en el instituto, la famosa se adentró en la actuación gracias a “Atlantic Theater Company”. Su debut en el cine data desde 1994, siendo la cinta “Un campamento a ninguna parte” la oportunidad de su vida.

Posteriormente, obtuvo un rol más importante en la serie “Aleta”, la cual estuvo al aire durante 5 temporadas. No obstante, tuvo un peculiar suceso durante el rodaje de esta ficción. ¿Qué pasó?

Los rumores indican que Alba sufrió un secuestro (Foto: Getty Images)

Resulta que, de acuerdo a diversas fuentes, Alba, con apenas 15 años, logró desaparecerse durante 14 horas en el set de “Aleta”, incluso, se prevé que permaneció secuestrada durante ese tiempo para luego aparecer en la maletera de un coche con los ojos vendados y atada de pies y manos.

Eso sí, hasta la fecha, ni siquiera la propia Jessica Alba salió a desmentir o confirmar tales especulaciones, pero la prensa lo ha venido dando por hecho con el pasar de los años.

FILMOGRAFÍA DE JESSICA ALBA

Luego de “Dark Angel”, la actriz logró estelarizar varias películas destacadas, siendo “Honey” una de las más destacadas. En 2005, llegaron dos grandes proyectos a su vida: “Sin City: Ciudad del pecado” y “Los 4 Fantásticos”.

Jessica Alba encarnó a "Sue Storm" en la franquicia de "Los 4 Fantásticos" (Foto: Marvel)

Fue en esta última que Jessica ganó mucha popularidad al dar vida a “Sue Storm”, junto a otras estrellas como Chris Evans y Ioan Gruffudd. En 2007 volvió a encarnar dicho papel en la secuela llamada “Los 4 Fantásticos y Silver Surfer”.

LA EMPRESA DE JESSICA ALBA

Luego de casar en 2008 con Warren, Alba tuvo a su primera hija en 2008. Fue así que, como madre, decidió abrir “The Honest Company”, empresa dedicada a la venta de productos para bebé no convencionales.

De hecho, la ex estrella de Hollywood manifestó que su compañía surgió como un trabajo que le permitió pasar más tiempo junto a su esposa.

“Tuve este momento de realidad de que quería vivir y prosperar y pasar la mayor cantidad de tiempo posible con esta personita que estoy trayendo al mundo y quedarme”, sostuvo Alba al medio “Romper”.

Si bien su empresa empezó con apenas 17 productos en línea en 2012, hoy en día se encuentra como una de las pioneras en su rubro. De hecho, en 2016 la revista Forbes colocó a Jessica como una de las empresarias más fructíferas con un patrimonio de 340 millones de dólares.

¡Sea empresaria, actriz o madre! No queda duda de que Alba la ‘rompe’ en cada una de sus facetas de vida.