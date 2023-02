Tras haber actuado en Hollywood, Vanessa Lyon formará parte de “Juego de mentiras”, la nueva serie de Telemundo que reúne a un elenco de lujo liderado por Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo, a quienes veremos desde el próximo 7 de marzo en una historia llena de intriga, pasión y amor.

Debido a la expectativa que se tiene sobre la participación de la esposa de Carlos Calderón, te contamos lo que se sabe hasta el momento. Antes te precisamos que la telenovela inicia con la desaparición de Adriana Molina, siendo el principal sospechoso su esposo; sin embargo, con el paso de los episodios descubriremos que varios son los que querían deshacerse de ella.

Vanessa Lyon y el presentador tienen un hijo en común (Foto: Carlos Calderón / Instagram)

VANESSA LYON EN “JUEGO DE MENTIRAS”

Vanessa Lyon formará parte de “Juego de mentiras”. Si bien, aún no se tienen muchos detalles sobre el personaje que interpretará en la producción, lo único que sabemos es que dará vida a Paola. ¿Villana o será parte de los buenos? Lo descubriremos muy pronto.

La esposa del exconductor de “Despierta América” grabó sus escenas el año pasado y disfrutó mucho volver a dirigirse a un público de habla hispana. “Después de 10 años trabajando en el mercado en inglés regreso a este proyecto en español de la mano de un equipo hermoso”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Qué diferencia fue memorizar los guiones en español. Super rápido en lugar de inglés que es mi segunda lengua”, mencionaba.

Antes de ser actriz, triunfó como modelo (Foto: Vanessa Lyon / Instagram)

SU PASO POR HOLLYWOOD

La venezolana, de 41 años, tras triunfar como modelo y actriz en México, decidió enrumbarse en 2013 a Hollywood para hacerse un nombre en la industria, y ¡vaya que logró!, pues tras participar en varias producciones estadounidenses, obtuvo su primer protagónico en 2016 con “Monday Nights At Seven”, una película dirigida por Marty Sader y en la que compartió roles con Edward James Olmos y Mary Sader.

Además de dicho filme, Vanessa Lyon ha participado en las cintas “Crimson”, “Alien In-n-out”, “Monday Nights at Seven” y “Prayer Never Fails”; asimismo, en las series televisivas “For All Mankind”, “Me Time With Frangela”, “Apollo Night LA”, “El Productor”, “Real Bob”, “Boned” y “Gone”.