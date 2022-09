Kang Tae-oh es una de las más reconocidas estrellas de la música en Corea del Sur, pero también ha destacado por su gran talento para la actuación. Esto ha quedado demostrado en las distintas producciones en las que ha participado como en “Woo, una abogada extraordinaria”. Ahora, el artista asiático sorprendió a sus fans al anunciar que ingresará al servicio militar. ¿Desde cuándo?

Han pasado 11 años desde que Kang Tae-oh debutó como actor profesional y lo hizo en la famosa serie “The Clinic for Married Couples: Love and War 2″, la misma que fue una de las más vistas en varios países, logrando así conseguir millones de fans.

A ello también se suma su trayectoria musical donde destacó siendo uno de los principales representantes del K-Pop en su país. Pero si bien logró consagrarse como cantante, nunca olvidó su pasión por la actuación.

Fue así como participaría en varias series que con el paso del tiempo lograron tener un gran éxito a nivel internacional. Entre ellas destacan “After school: lucky or not”, “Forever Young 2, “Twenty Again”, “Because it’s my first love”, “Love with Flaws”, entre otras.

Kang Tae-oh es un cantante y actor surcoreano (Foto: Kang Tae-oh/Instagram)

Además, una de sus últimas participaciones en la televisión fue en la serie “Woo, una abogada extraordinaria” donde interpretó a Lee Joon-ho.

El actor y cantante deberá poner una pausa a su carrera artística para ingresar al servicio militar en su país.

¿CUÁNDO INGRESARÁ AL SERVICIO MILITAR?

El pasado 31 de agosto el actor Kang Tae Oh decidió realizar un live en la red social de TikTok donde estuvo reunido con sus millones de fans en todo el mundo. A esto se le denominó como el “TikTok Stage Connect: SweeTaeOh”.

Además de dialogar con sus fieles seguidores, se atrevió a darles una sorpresa y fue el anuncio oficial de su internamiento en el servicio militar de Corea del Sur.

En aquella ocasión indicó que se enrolará en el ejército de su país desde el 20 de septiembre del 2022, según informó el portal yucatán.com.

Kang Tae-oh sorprendió a todas sus fans con el anuncio (Foto: Kang Tae-oh/Instagram)

¿CUÁL HA SIDO SU ÚLTIMA SERIE GRABADA?

Si bien todos conocen que el actor y cantante ha participado en “Woo, una abogada extraordinaria”, ha logrado culminar las grabaciones de una nueva producción.

Según informó soompi.com, se trata de “Target”, la cual es una película thriller donde comparte roles protagónicos con la actriz Shin Hye Sun.

¿QUIÉN ES KANG TAE-OH?

Kang Tae-Oh nació el 20 de junio de 1994 en la ciudad de Busan (Corea del Sur).

Actualmente se dedica a la actuación y a la música, siendo una reconocida estrella del K-Pop.

Su debut en la actuación fue en el 2011 cuando fue invitado a ser parte de la famosa serie “The Clinic for Married Couples: Love and War 2″.

Dos años después ingresaría al elenco de “After school: lucky or not” donde encarnó a Kang Tae-oh y el mismo año participaría en “Drama Festival” donde interpretó al personaje de Nam Nam-cheol.

A lo largo de su carrera como actor ha participado en más de 20 producciones con las que ha sido considerado uno de los mejores actores de Corea del Sur.