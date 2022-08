El mundo del cine vuelve a estar de luto. Este viernes 12 de agosto se consumó el fallecimiento de la actriz Anne Heche, actriz estadounidense que se encontraba ya desde hace algunos días en estado de coma y cuyo pronóstico era desalentador desde el momento que la ingresaron a emergencias de un hospital en Los Ángeles.

La natural de Ohio se hizo conocida en la industria cinematográfica gracias a sus performances en películas como “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I know what you did last summer” (1997). No obstante, la divulgación de su homosexualidad le jugó en contra y terminó siendo excluida de varios millonarios proyectos hollywoodenses posteriores.

Ello, sin embargo, no fue impedimento para siga con su carrera de actriz, pues en la pantalla chica posteriormente participó en producciones como “Ally McBeal”, “Men in Trees” -donde conoció al actor James Tupper, padre de su segundo hijo-, “Nip/Tuck”, “Hung”, “The Brave”, “Chicago P. D.” y “The Idol” -que aún está pendiente de estreno-.

Junto a Harrison Ford en "Seis días y siete noches" (Foto: The Walt Disney Studios)

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE ANNE HECHE?

La artista sufrió un accidente de tránsito abordó de su Mini Copper, con el que se estrelló contra una casa en Mar Vista, un barrio residencial al oeste de Los Ángeles. Anne Heche, que en mayo había cumplido 53 años, chocó contra la residencia por ir a excesiva velocidad.

La dureza el impacto hizo que el vehículo y la casa afecta se prendan en llamas lo que dificultó el rescate de los bomberos, quienes fueron más de 50 miembros y demoraron una hora y cinco minutos en poder rescatarla. Al momento que fue traslada al nosocomio, la actriz seguía consciente pero al llegar al centro de salud perdió la conciencia y nunca más la recobró.

Al inicio de su internación se señaló que estaba “estable”, pero el último lunes 8 de agosto se reportó que había entrado a estado de coma a causa de las múltiples complicaciones de salud. Además de las graves quemaduras, sufrió una “severa lesión pulmonar” y una “grave lesión cerebral anóxica” lo que le generaba una falta de oxígeno sostenida en el cerebro.

Frente a este panorama, el último jueves, los médicos la desahuciaron y declararon con muerte cerebral, aunque la mantenían con respirador artificial para ver qué órganos estaban en condiciones de ser donados, ya que la actriz se había inscrito como donante de órganos en caso de deceso.

Este viernes en la mañana, representantes de Anne Heche anunciaron a través de un comunicado su partida. “Hoy perdimos una luz brillante, un alma amable y alegre, una madre amorosa y una amiga leal”, se lee en el comunicado que fue acercado a la prensa.

“Anne será profundamente extrañada, pero vive a través de sus hermosos hijos, su icónico cuerpo de trabajo y su apasionada defensa. Su valentía por estar siempre firme en su verdad, difundiendo su mensaje de amor y aceptación, seguirá teniendo un impacto duradero”, reza las posteriores líneas del enunciado.

Los primeros resultados de análisis de sangre que se le practicaron postaccidente arrojaron que Anne estaba bajo los efectos de unas drogas. Vale precisar además que antes de chocar contra la casa en cuestión ya había ido manejando de forma errante, según pudo observar la policía a través de las cámaras de tránsito con las que intentó reconstruir los hechos. Incluso ocasionó un incidente menor a unas cuantas cuadras del lugar del accidente fatal.

Así quedó el vehículo de Heche (Foto: captura de pantalla/CBS Los Angeles)

ANNE HECHE Y SU DISCRIMINACIÓN POR SER HOMOSEXUAL

En 1997, en pleno apogeo de su carrera en Hollywood, se difundió la noticia de que Anne Heche y Ellen DeGeneres mantenían una relación sentimental. La noticia impactó a la industria y su familia: se encontraba grabando “Seis días y siete noches” (1998), película que estelarizaba con Harrison Ford, cuando le anunciaron la cancelación de los posteriores contratos que ya había firmado.

“Mantuve una relación con Ellen DeGeneres durante tres años y medio, y el estigma asociado a esa relación fue tan terrible que rescindieron el contrato multimillonario que tenía en la industria, y no trabajé en un estudio cinematográfico durante una década”, contó ya en 2020, cuando participó en el concurso televisivo “Dancing with the stars”.

Tras difundirse su relación lésbica, Heche, quien se casó posteriormente con el camarógrafo Coleman Laffoon -con quien tuvo su primer hijo-, no volvió a participar en una producción de renombre de Hollywood.