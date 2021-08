Continuando con el éxito de las telenovelas turcas que desde hace varios años arribaron a Perú, llega a las pantallas otra producción del género drama y comedia llamada “Estrella de amor” (“Kuzey Yıldızı İlk Aşk” en su idioma original), la cual busca convertirse en una de las preferidas del público.

Debido a la expectativa que ha generado su arribo a la programación de ATV, te contamos todo lo que debes saber sobre esta serie televisiva, dirigida y escrita por Ersoy Güler, y que llegó a su fin en Turquía en mayo de este año.

¿DE QUÉ TRATA “ESTRELLA DE AMOR”?

“Estrella de amor” o también conocida como “Primer amor de la estrella del norte” cuenta la historia de amor de dos jóvenes: Yildiz y Kuzey, quienes deciden casarse con el consentimiento de sus familias. Si bien, él está completamente enamorado, no quiere desprenderse de sus sueños, por lo que antes de su boda decide irse a estudiar a Estambul.

“Estrella de amor” cuenta la historia de amor de dos jóvenes: Yildiz y Kuzey, aunque este último decide irse antes de su boda a estudiar e iniciar una nueva vida. (Foto: Show TV)

Una vez que se encuentra en la ciudad más grande de Turquía, se olvida de su compromiso y comienza a hacer una nueva vida. Al enterarse de esto, su familia lo destierra, mientras su amada queda devastada; algo que no le interesa al protagonista, quien se casa y tiene tres hijas, además de vivir una vida llena de lujos, totalmente alejado de su pueblo natal Ordu, del que ya no se acuerda.

Sin embargo, de un momento a otro todo cambió cuando su esposa lo engaña, abandona con sus tres hijas y lo deja en la quiebra tras irse con todo su dinero. Gracias al apoyo de ellas, logra pedir dinero prestado para subsistir, pero a los seis meses cuando debe pagarle lo adeudado, comienza a sentir que no puede más, pero tras escuchar que para saldar la deuda debe aceptar que su hija se case con su socio, estalla; quedando completamente en la ruina.

Es así que viaja a su tierra natal, pero es consciente de que debe afrontar su pasado, principalmente a su padre, quien no quiere verlo. Una vez en el lugar, se encuentra con Yildiz, quien jamás se casó esperándolo y le guarda resentimiento e ira. A esto se suma la presencia de las hijas de Kuzey, quien desconocen todo lo que había hecho su progenitor.

TRÁILER DE “KUZEY YILDIZI İLK ASK”

En el tráiler de un minuto que es emitido por ATV, vemos a un grupo de agentes que va a la casa de Kuzey, a donde ingresan y sacan sus cosas para saldar su deuda, todo ante la mirada atónita de sus hijas.

Al no poder más y terminar en la quiebra tras ser abandonado por su esposa, él decide ir a su natal Ordu, donde el recibimiento no es el que esperaba: su madre le grita y cachetea reclamándole por todo lo que hizo, y aunque finge porque su esposo está mirándolos, el patriarca de la familia es firme en decir: “Yo no tengo ningún hijo”.

Sus tres hijas aún no entienden por qué su progenitor es tan odiado en el pueblo, pero lo peor está por venir cuando conocen, de una manera violenta, a Yildiz, quien entra con una escopeta y les apunta.

Más adelante, vemos a Yildiz reclamándole a Kuzey por haberla abandonado y olvidarse de ella por 20 años. La relación que tendrán ahora que ambos viven en el pueblo se tornará complicada.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VERLA?

La telenovela turca “Estrella de amor” será transmitida en Perú por el canal de señal abierta ATV. Su estreno se dará este martes 3 de agosto a las 3:00 de la tarde.

Desde que se vieron 20 años después, la relación entre ellos es insostenible. (Foto: Show TV)

ACTORES Y PERSONAJES

Ismail Demirci es Kuzey Mollaoglu

A Kuzey sólo le importa su vida y olvida a su amada y familia. (Foto: Show TV)

El actor Ismail Demirci interpreta a Kuzey Mollaoglu, quien se fue a Estambul hace 20 años, pero cuando su esposa Sule lo defraudó a sus tres hijas y huyó, tuvo que regresar a su ciudad.

Aslihan Guner es Yildiz Kadioglu Mollaoglu

La joven quedó devastada tras el abandono de su amado, luego de que acordaran casarse. (Foto: Show TV)

La actriz Aslihan Guner da vida a Yildiz Kadioglu Mollaoglu. Ella ha estado enamorada de Kuzey desde que tenía 14 años. Se volvió una mujer muy dura tras el abandono de quien iba a ser su esposo.

Otros actores