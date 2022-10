La nueva pelea entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina ha traído a colación muchas cosas del pasado de “La señito”. La conductora de “Magaly TV, la firme”, en una de sus réplicas a los comentarios de su colega, trajo a colación un archivo bibliográfico poco recordado: el libro no autorizado de Gisela, escrito por una expareja de la celebridad de la televisión peruana.

Como parte de las respuestas de “La urraca” a Gisela por sus comentarios en los que aseguraba que Medina siempre ha sido malintencionada con ella y que le guarda odio y rencor, la presentadora de ATV ha excarbado en las memorias y archivos de “Gise”.

Rememoró las veces que ella, a pesar de su enemistad, la defendió; las ocasiones en las que Gisela fue alcahuete con las personas que trabajaron en sus reality, las situaciones en la que la ex de Roberto Martínez fue maleducada con los reporteros de Magaly y hasta los libros biográficos que se escribieron sobre la conductora de “El gran show”.

“LA SEÑITO”, EL LIBRO NO AUTORIZADO DE GISELA VALCÁRCEL

El último martes, Magaly Medina anunció en su programa “Magaly TV, la firme” que h abía conseguido los dos libros que hablan de la vida de “La señito” : el primero, uno biográfico, y el segundo, uno no autorizado y cuya venta fue prohibida por orden judicial en 1996.

“Mi nombre es Gisela” (2005) es el libro que la celebs escribió con ayuda de la periodista Mávila Huertas. En dicho texto narra su vida hasta antes de su relación con Javier Carmona, el exdirectivo de televisión fallecido y que luego tuvo una relación con Tula Rodríguez.

El libro biográfico de Gisela (Foto: Gisela TV)

El otro texto, titulado “La Señito” es un narración del exmodelo y pareja de Valcárcel, Carlos Vidal. En este el propio Vidal cuenta cómo conoció a Gisela, cómo surgió su romance y la historia que tuvieron ambos. Todo ello con bastante detalle en los aspectos íntimos.

Esa fue precisamente la razón por la que Gisela se opuso a su publicación y a través de abogados consiguió que se prohibiera su venta en la década de los 90 -su costo, como dice en la tapa, era de 8 soles. La idea de Vidal era hacer dos volúmenes del libro pero con el veto solo quedó en el primero.

El texto que escribió su expareja (Foto: Carlos Vidal)

MAGALY MEDINA CUENTA A CUÁNTO LE OFRECIERON EL LIBRO DE “LA SEÑITO”

En el programa del mismo martes, Medina reveló que consiguió de forma prestada el libro “La Señito” gracias a un fan de su programa, aunque a su vez reveló que el monto que le dijeron que debía pagar para obtener un ejemplar de este libro vetado.

“Algunos vivos quisieron vendernos en la friolera suma de 7 mil soles... no puede ser, por este librito mal escrito, mal contado”, expresó con sarcasmo. “La verdad que no sé por qué Gisela impidió la salida de este libro porque no cuenta nada (este libro)”, agregó.

“No se por qué se fue a sentarse a la salita del SIN, con Vladimiro Montesinos, para confabular y evitar que este librito salga a la luz”, puntualizó.