El regreso de Oliverio Mayta a “De vuelta al barrio” (DVAB) ha sido bien recibida por la audiencia de América TV. La reincorporación del actor y cantante Erick Elera llega, además, con algunas interrogantes: ¿por qué se fue? ¿qué lo motivo a volver? Y ¿qué pasará con su personaje en esta nueva temporada?

En principio, la salida de Oliverio Mayta de la ficción peruana, se dio por temas ajenos a la historia. Erick Elera reveló hace unos meses que dejó “De vuelta al barrio” porque no había llegado a un acuerdo contractual con la producción, eso sí, que no tenía nada que ver el tema económico. Lo cierto es que después de más de un año, el intérprete regresó por la puerta grande. Aunque, por ahora, no se sabe si su presencia es definitiva o solo será por una tanda de capítulos.

En DVAB, se pierde el rastro de Oliveiro cuando este va en busca de Felícitas, su novia en la tercera temporada. Ella está enferma y para evitarle problemas lo abandona cuando estaban por celebrar su boda. Cuando regresa, el carismático bodeguero reaparece con un detalle que llamó mucho la atención de todos los fans: una cajita, la cual guarda en su bolso que no deja para nada.

¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJITA DE OLIVEIRO?

Por ahora, no se ha mencionado qué es lo que contiene la famosa cajita del popular ‘En tu cara te lo digo’. Sin embargo, durante una charla con Malena y Eddy, los anfitriones le preguntan sobre Felícitas y él, con dolor sostiene la caja y suspira profundamente. Esta escena podría significar que en el objeto se encuentran las cenizas de su amada o, en su defecto, algunos recuerdos de ella. Aunque, algunos suponen que también podría tratarse de los restos de su madre Hilaria.

¿DE DÓNDE OBTIENE LA FORTUNA?

Pero no es el único detalle del regreso de Oliverio Mayta, pues el personaje de Elera pasó de ser dueño de una bogado a ser un hombre con mucho dinero, que pronto será codiciado por todos los vecinos del barrio de San José. Prueba de ello es el auto de lujo en el que llegó y no pasó mucho para que todos se acerquen a querer engreírlo. De hecho, el agasajo de los Ganoza Ugarte fue parte de esa nueva vida.

En los próximos episodios veremos, incluso, como Eddy, le convence para ser su manager, mientras los demás intentan darle algún tipo de presente. Pero, ¿de dónde ha obtenido tanto dinero el querido Mayta? Por ahora todo es un misterio, aunque si relacionamos con la posible muerte de Felícitas, el dinero podría tener algo que ver con ella.

En la serie se ha dicho que Oliveiro ha recibido una herencia, pero no sabe quién es la persona que se la dejó. Podría ser de su amada, o incluso pudo haber sido su madre, quien le dejó su fortuna antes de morir, para que pueda cumplir todas sus metas. El propio bodeguero señala que uno de esas es recuperar su tienda.

Ahora bien, el dinero pudo haber llegado de manera fortuita; no se descarta que haya ganado alguna lotería. Tampoco se puede desestimar que ahora él es un personaje conocido en el país y por ellos acepta que Eddy Ganoza sea quien proteja sus bienes. Todo esto, sin duda, lo sabremos en los próximos episodios de “De vuelta al barrio”.