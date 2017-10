Demi Lovato compartió estremecedora imagen que muestra su cuerpo  víctima de la bulimia [VIDEO Y FOTOS]

Demi Lovato sorprendió recientemente a sus seguidores de Instagram con una fotografía impactante. Pero lejos de mostrarse tan sexy como acostumbra, esta vez la cantante juvenil compartió una imagen que estremeció a miles.

La ex chica Disney Channel quiso compartir con su público cómo era su cuerpo mientras sufría de bulimia y cómo ha mejorado tras superar la mortal enfermedad. En la imagen, Demi Lovato afirmó que la recuperación sí es posible y motivó a todos aquellos que la padecen a llenarse de valor para superarla.

Demi Lovato estrenó este miércoles un polémico documental sobre su vida llamado ‘Simply complicated’ (Simplemente complicada). Allí habla de todos los problemas que tuvo que atravesar a lo largo de su vida, entre ellos la bulimia. ‘La comida es mi mayor reto’, confesó.

Asimismo, también se atrevió a hablar de la adicción a las drogas que sufrió mientras era aún menor de edad. Demi Lovato confesó que camuflaba las sustancias ilícitas en los aviones, en los baños y a medianoche. ‘No era capaz de esta sobria. O estaba drogada o pensaba en drogas’, reconoció.

En ese sentido aseguró que ingresó a un centro de desintoxicación cuando tenía 18 años. La decisión de Demi Lovato fue motivada luego de protagonizar un vergonzoso incidente en el Perú, donde golpeó a una integrante de su equipo de baile durante un concierto.

Finalmente el documental de Demi Lovato habla de su polémica bisexualidad. ‘Estoy abierta a conectar como seres humanos, ya sea con hombres o mujeres. No hago distinciones’, dice en la producción que ya está disponible en YouTube.

Hace unas semanas Demi Lovato fue captada por los paparazis mientras caminaba cariñosamente con la DJ Lauren Abedini. Tomadas de la mano, ambas desataron los rumores sobre una nueva relación.

Sin embargo, cuando la cantante fue consultada sobre el supuesto romance se negó a dar explicaciones. ‘Siento que es irrelevante para la música que hago. Me pronuncio por las cosas que creo, las que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible. Si alguna vez hablo sobre esto quiero que sea bajo mis propios términos’, dijo.

