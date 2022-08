Ya pasó casi dos décadas desde su separación. Y con la madurez emocional que da el tiempo y las experiencias vividas, Lisset reflexiona sobre su fallido matrimonio con Demián Bichir, con quien no duró más de un año casados y cuya relación terminó rompiéndose a raíz de una infidelidad, en la que de acuerdo a la actriz estuvo involucrada directamente Kate del Castillo.

La también cantante hizo esta revelación en el programa “Confesiones”, que conduce Aurora Valle. En ese espacio televisivo rememoró que ella contrajo nupcias con el histrión tras seis años de noviazgo y al sentir completamente enamorada. Razón por la que su separación -con infidelidad de por medio- fue algo muy doloroso.

Lisset desveló, asimismo, que como pareja ya no funcionaban y sus respectivas carreras artísticas terminaron por acabar con la relación, además de que él siempre aceptó que no estaba a favor del matrimonio: “El señor se la pasaba filmando afuera, todo el tiempo estaba en otro país, en otro lado y yo acá”, expresó.

Del Castillo y Bichir (Foto: univision.com)

DEMIÁN BICHIR LE FUE INFIEL A LISSET CON KATE DEL CASTILLO

Ocurrió en 2003, ya pasó un tiempo prudente y por eso, con la calma que le da el saber superado ese trauma, la intérprete Lisset asegura que su exesposo Demián Bichir le engañó con la actriz Kate del Castillo.

“Pues sí, fíjate tú, pues que me pone el cuerno... Y con Kate del Castillo, además”, indicó la celebs, quien al mismo tiempo señaló que no fue precisamente la estelar de “La reina del sur” la motivación de Bichir para engañarle.

“Se la encontró por allá, en algún lugar, pero hubiera pasado con ella o con otra; o sea, realmente algo no está bien en la relación para que se pueda meter otra persona”, refirió.

En esa línea, recordó que cuando los rumores de infidelidad se empezaron a destapar, ella prefirió mantener silencio por el duelo que llevaba. “Jamás dije nada, jamás se habló del tema; o sea, había fotos de ellos (Demián y Kate), había todo y yo jamás di una declaración. Es un duelo, en ese momento quería dedicarme a mí, ir a terapia, tratarme”, acotó.

LISSET SIGUE CONSIDERANDO A DEMIÁN BICHIR UNA PERSONA INTELIGENTE Y BRILLANTE

La natural de Guadalajara, México comentó que no tuvo hijos con él porque en ese tiempo consideraba que era muy joven y no tenía en sus planes ser madre: “Nos divorciamos muy cordiales. No se dio, no había problemas y él me lleva 10 años, yo en ese entonces tenía 23, yo creo que no pensaba aún en tener hijos, entonces no fue como un tema que se platicara a fondo, si se hubiera dado, feliz, pero no se dio”.

Finalmente, Lisset reiteró que sigue considerando a Bichir como una persona muy brillante e inteligente, lo cual ayudó a la buena relación que mantienen actualmente. “Nos llevamos superbien, es un maestro de vida”, aseveró.