Sin lugar a dudas, uno de los temas tabúes de la sociedad es la muerte, aunque esto no pareciese poner nerviosa a la actriz Diana Bracho, quien tendría todo preparado para el día que decida partir a ‘mejor vida’. ¿De qué se tratan estas declaraciones que han remecido las redes sociales?

Para nadie es un secreto que la famosa histrionisa Diana Bracho es una experta en acaparar portadas y ser tendencia en las redes sociales, sobre todo, al momento de dar declaraciones hacia la prensa y referirse a sus colegas del mundo actoral de forma amable y positiva.

Sin embargo, esta vez la profesional en actuación dejó un sentido mensaje a modo de reflexión sobre el último día de su vida, manifestando que ya tendría listos los preparativos para su velorio, y hasta el número de asistentes que tendrá su último adiós.

De hecho, es tal su grado de aceptación a este proceso, que la mismísima Bracho confesó que ya contrató un paquete por adelantado sobre lo que serán sus servicios funerarios.

“Es que la vida es muy frágil, nadie la tiene comprada... no vamos a vivir para siempre, entonces hay que prepararse en la vida muy bien para la muerte”, señaló la estelar de “Cadenas de Amargura”.

ASÍ SERÁ EL FUNERAL DE DIANA BRACHO

En tal sentido, la estrella de “Mi marido tiene más familia” habló tendido sobre lo que sería el gran adiós que amigos y familiares le darían el día que fallezca, dejando en claro que será una ceremonia muy íntima, a tal punto que no estará presente ni el público o la prensa de farándula.

“Mi vida y mi muerte son muy íntimas, son experiencias muy personales, así que perdón, pero chance y no van a estar invitados”, añadió.

En esa misma línea, la autora del poemario “Pronóstico reservado” siguió ultimando detalles de lo que serán los preparativos de su funeral y todo lo concerniente a este último adiós.

“Cuando fui a comprar un paquete de servicios funerarios para mi mamá (Diana Bordes, quien falleció en 2019), porque tenía una enfermedad terminal e iba a morir, la persona que me atendió me dijo: ‘Señora, ¿por qué no se compra de una vez el suyo?’, y lejos de ofenderme, dije: ‘¡Qué buena idea!’, luego me dijo: ‘Le doy el treinta por ciento de descuento, seis meses sin intereses’” , indicó Bracho entre risas ante un conocido medio mexicano.