¿Disney podría perder a Ryan Murphy, uno de los genios creativos más solicitados, en su acuerdo con Fox?

El multimillonario acuerdo entre The Walt Disney Company y 21st Century Fox creó una oportunidad para que sus rivales pugnen por hacerse con los servicios de una de las mentes creativas más buscadas de la televisión de Estados Unidos.



Se trata de Ryan Murphy (52), conocido por sus múltiples premios Emmy como creador, productor y escritor de series como ‘Glee’, ‘American Horror Story’ o ‘American Crime Story’, entre otros éxitos que gestó para Fox en los últimos ocho años.



Medios internacionales aseguran que Murphy negociaba la renovación de su contrato con Fox cuando se dio el negocio con Disney y ahora estaría evaluando la posibilidad de firmar con otra empresa ni bien su acuerdo expire a mediados del 2018.



¿Disney podría perder al genio de la TV Ryan Murphy por su acuerdo con Fox?

Dos de los interesados son Netflix y Amazon, que están a la caza de los mejores talentos de la industria para crear producciones exclusivas ya que lucen como apuestas relativamente seguras con sus abultados presupuestos y compromisos a largo plazo.



Se dice que Murphy y sus representantes piden una oferta que iguale o supere a los más de 100 millones de dólares que Netflix le ofreció a Shonda Rhimes para que deje Disney, donde produjo los exitosos programas ‘Grey's Anatomy’, ‘Scandal’ y ‘How to Get Away With Murder’.



Rhimes se fue de Disney porque anhelaba la libertad creativa que no pudo encontrar en ABC, cadena televisiva que tiene que evitar algunos temas para adultos, un lenguaje más crudo y los desnudos debido a su amplia audiencia y estándares gubernamentales.



¿Seguirá Ryan Murphy los pasos de la productora? Hasta el momento ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto pero se sabe que desde el lado de Fox, dos ejecutivos con los que es muy cercano se mantienen en contacto directo con él.

