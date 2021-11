A sus 28 años de edad, Sinem Ünsal, es una de las actrices más reconocidas en su país (Turquía) y su fama ha crecido tanto que ha logrado traspasar fronteras y tener el respaldo de miles de personas en distintas partes del mundo. Su popularidad creció cuando participó en la telenovela “Doctor milagro” y actualmente se le puede ver en la producción turca “Elbet Bir Gün”.

Precisamente, en la telenovela “Doctor milagro” (”Mucize Doktor, en su idioma original) , Sinem Ünsal, mediante su papel de Nazli Gülengü, se caracterizó por convertirse en la ayuda y guía del doctor Ali Vefa quien padece de un trastorno del espectro autista que trabaja como residente del equipo de cirugía pediátrica de un hospital de Estambul.

“Doctor milagro” es una exitosa adaptación de la ficción surcoreana “Buen doctor”, aparecida en 2013. Esta producción ya tuvo antes una muy popular versión, titulada como “The Good Doctor”, en Estados Unidos, que todavía se mantiene al aire con más historias sobre el particular médico.

El amor entre Ali Vefa y Nazli nació en el hospital de Estambul.

“Mucize Doktor” es protagonizada por Taner Ölmez y viene conquistando al público en diversos países del mundo como Hungría, Albania, España, Perú y Argentina.

5 CONFESIONES DE SINEM ÜNSAL, ACTRIZ DE “DOCTOR MILAGRO”

La actriz Sinem Ünsal aspira a seguir obtenido grandes logros en su carrera profesional y, para ello, demostrará su gran talento en “Elbet Bir Gün”. En paralelo, hay otros detalles que sus miles de seguidores y fanáticos desconocen de ella. Aquí te lo contamos.

1. SINEM ÜNSAL Y SU VISIÓN DEL AMOR

En una reciente entrevista que concedió la actriz Sinem Ünsal a una revista de su país habló sobre distintos temas y uno de ellos fue respecto al amor. La recordada Nazli de “Doctor milagro” señaló que prefiere las relaciones pacíficas.

“Me cuido de permanecer como estaba cuando no había relación en mi vida. Y ciertamente no pongo a la otra persona por delante de mí (...) Todos tenemos vidas, eso es lo que busco en una relación pacífica”, expresó según informó CNN Türk.

Tras confirmar que actualmente tiene pareja precisó que ella no es de las personas que trata de cambiar a la otra persona en una relación.

Sinem Ünsal es actriz muy famosa en su país, Turquía.

2. DESEA INTERPRETAR UN PERSONAJE DISTINTO A ELLA

Dispuesta a asumir nuevos retos en su carrera profesional, Sinem Ünsal aseguró que le gustaría interpretar a un personaje que sea totalmente distinto a cómo ella es en la vida real. Pero no solo eso, pues, también precisó que ese personaje debe conmoverle el corazón.

“Espero que supere mis límites y me haga ver los lados que no pude descubrir”, anotó.

3. LA COMIDA FAVORITA DE SINEM ÜNSAL

Su buen estado de salud no es solo cuestión de suerte, pues, la actriz mantiene una dieta balanceada y trata de no consumir grasas procesadas y gluten. Por otro lado, durante muchos años ha comido cosas sin azúcar. Finalmente, dijo que no descarta probar otros platos de diferentes culturas.

4 LAS OBSESIONES DE SINEM ÜNSAL

Aunque no lo parezca, Sinem Ünsal se considera una joven con personalidad obsesiva. A pesar de eso, ella asegura que eso es algo que “casi siempre” ha criticado en sí misma.

“Tengo pequeñas obsesiones cotidianas”, sentenció.

5. SINEM ÜNSAL Y LA ROPA QUE PREFIERE

La actriz Sinem Ünsal resalta que ella siempre trata de sentirse cómoda con los atuendo que usa.

“Me concentro en la comodidad cuando se trata de ropa. Prefiero vestirme cómodamente. Mi guardarropa está lleno de camisetas”, señaló.