¿Qué ocurrió con Doruk y Harika en “Doctor milagro”? La telenovela turca “Mucize Doktor” sigue replicando su éxito a nivel internacional con su trama conmevodra sobre Ali Vefa, el joven cirujano con el síndrome del sabio que interpretó Taner Ölmez, junto a Sinem Ünsal como Nazli. Al cierre de la novela, se vio muchos cambios en cuanto a personajes y romances, como ocurrió con la pareja interpretada por Hakan Kurtas y Ecem Simge Yurdatapan, respectivamente, según una reveladora foto.

El drama otomano se ha consolidado en diversos países como uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva. En Turquía, apareció el 12 de setiembre de 2019. El rodaje de la temporada 2 tuvo complicaciones por la pandemia del COVID-19, pero se pudo culminar.

En total, “A Miracle” cuenta con 64 episodios de 130 capítulos cada uno. La temporada 1 tiene 28 capítulos, mientras que la segunda, 36. Pero la novela turca ha tenido diferentes tipo de emisiones en los países que ha llegado, como Argentina, que extendió por una semana el cierre.

Ahora que se ha despedido de la pantalla chica, la ficción de Ali Vefa sigue generando preguntas y más sorpresas, como lo que sucedió con la pareja de Doruk y Harika. Una fotografía reveló el inesperado final para estos recordados personajes que estuvieron en la boda de Ali y Nazli.

El actor Hakan Kurtas como Doruk Özütürk. (Foto: MF Yapim)

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON DORUK Y HARIKA AL FINAL DE “DOCTOR MILAGRO”?

En el final de “Doctor milagro”, la pareja de Doruk y Harika finalmente deciden casarse, un plan que no estaba dentro de las metas del residente de cirugía. Sin embargo, el amor hacia la artista terminó convenciéndolo y, juntos, decidieron unirse en su particular estilo.

Esto se sabe porque, cuando Ali se convierte en maestro, en su oficina cuelgan las fotografías de sus amigos. En una de las instantáneas, se ve a Doruk y Harika subidos en una moto. Él con traje, zapatos blancos y lentes oscuros. Mientras que ella tiene un vestido blanco y las mismas gafas. En una actitud divertida, posan para la cámara rumbo a lo que sería su luna de miel.

Este final ha sorprendido a los fanáticos que miraron de cerca la imagen, porque Doruk siempre marcó muy bien su postura de no pisar el altar. “No me puedo casar. Si tienes algo así en mente mejor olvídalo. Yo no puedo casarme, amor, cariño estoy bien con todo eso pero Doruk no puede casarse”, le dijo una vez a Harika. Pero el amor lo cambió todo para el médico.

(Continua)

Al final, Doruk se casó con la meteorito de Harika... y el exceso de playa "verde" de las vacaciones de Vuslat & Tanju.

(Sigue) pic.twitter.com/1DYcEOcbd8 — 𝙀𝙈𝙄𝙍 𝙔𝙊𝙂𝙈𝙈𝘼𝙉 ✖✖ 🏳️‍🌈 (@EmirYogmman) November 10, 2021

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR MILAGRO”?

“Doctor Milagro” narra la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica.

De niño, Ali fue abandonado por su padre quien lo entrega en adopción. Él creció lleno de carencias a través de distintos orfanatos, pero a pesar de las dificultades se graduó en la facultad de medicina con el primer lugar y consiguió trabajo en la unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat de Estambul.

El equipo médico verá alterada su rutina cuando el joven se une al equipo como auxiliar de cirugía. El síndrome de Savant o síndrome del sabio es algo que en un principio le dificultará a Ali la comunicación con sus compañeros y pacientes. A pesar de los prejuicios que lo acompañan durante toda su vida, Ali irá ganándose el cariño y el respeto de todos. Además, luchará para cumplir su sueño y encontrará la familia que siempre soñó.

¿”DOCTOR MILAGRO” ESTÁ EN ALGUNA PLATAFORMA DE STREAMING?

Si bien “Doctor milagro” se emite en Colombia, Argentina, Perú y México, también se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max, que se encuentra disponible en Latinoamérica, con un pago por la suscripción. En dicho espacio se encuentran todos los episodios.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL HOSPITAL BERHAYAT TRAS EL FINAL DE “MUCIZE DOKTOR”?

El hospital Berhayat de “Doctor milagro” en realidad se llama MedikalPark Hospital, sigue funcionando en el distrito de Pendik, en Estambul, Turquía, y se ha convertido en una atracción turística por la fama mundial de la telenovela turca.

Después del final de “Mucize Doktor”, los espacios donde se rodó la novela volvieron a cumplir su función original de ser consultorios médicos, sobre todo por la pandemia del COVID-19, que golpeó duramente al sistema de salud a nivel mundial.

Sin embargo, el centro de salud de 14 pisos ha mantenido algunas características que se vieron en la historia de Ali Vefa y Nazli, como la colgante “araña” de cristales y los sillones amarillos. También están los vidrios espejados en el que Ali se vio al inicio y en el cierre de “Doctor milagro”.

¿QUIÉN ES TANER ÖLMEZ, EL PROTAGONISTA DE “DOCTOR MILAGRO”?

Taner Ölmez es un reconocido cantante y actor turco, que está en la cima de su fama gracias a “Doctor Milagro”. Nació el 9 de agosto de 1986, en Tunceli, la zona kurda de Turquía. El actor, de 34 años, comenzó su carrera actoral en 2009, cuando tenía 23. Pasó por varias producciones, como “Kayıp Şehir” (2012), donde se puso en la piel de Sadık; y “Medcezir” (2013), que le valió la fama en su país, donde tenía el papel de Mert Asım Serez. En el 2015 interpretó al Sultán Osman II, en la serie “El siglo magnífico: Kösem”.

También aparece en la tercera temporada de El Protector (2018), la primera producción turca para Netflix, y en 2020, fue invitado en la novela “Kadin, Fuerza de Mujer”. El actor turco también participó en varias campañas publicitarias importantes.

En teatro, Taner recibió el Premio de Teatro Afife Jale en 2014. En la pantalla grande, participó en la película “Müslüm”, que narra la vida del cantante turco Müslüm Gürses. El film se estrenó en 2018 y se convirtió en el más visto en ese país durante ese año. El actor ya alcanzó los dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte las últimas novedades sobre su carrera.

El protagonista de la novela Doctor Milagro, Taner Ölmez, sorprendió a sus seguidores con su talento para la música. El actor turco, líder de la banda "Barabar", ha cautivado a miles de personas con ritmos tradicionales de su país. (Fuente: Latina TV)