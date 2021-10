“Doctor milagro” sigue conquistando los corazones de los argentinos. La telenovela turca se emite de lunes a viernes a través de Telefe, cadena televisiva que ya se prepara para emitir el capítulo final de la exitosa telenovela turca protagonizada por Taner Ölmez. Aunque la ficción no se quiere despedir del país sin antes rendirle un homenaje.

MÁS INFORMACIÓN: Cuál fue el motivo para el cambio de horario de la telenovela turca en Telefe

Y así lo hizo. Como para que el cariño argentino por “Doctor milagro” siga aumentando, en uno de los capítulos de esta semana sonó en una escena un tema de Carlos Gardel, lo que ocasionó el delirio de la audiencia que lo plasmó en las redes sociales. Pero, ¿de qué trató la escena?

EL TANGO ARGENTINO QUE SONÓ EN “DOCTOR MILAGRO”

En el capítulo en cuestión se puede escuchar un tema de Carlos Gardel. En la secuencia, los personajes se encontraban en una fiesta donde se vivió una tensa situación por un discurso de Vuslat Kozoglu en el que lanzó amenazas e indirectas para todo el personal del hospital.

“Doctor milagro” sigue conquistando los corazones de los argentinos (Foto: MF Yapim)

Acto seguido, comenzó a sonar una versión del histórico tango “Por una cabeza”. La pieza compuesta por la dupla de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera se escuchó de fondo durante algunos segundos hasta que la escena finalizó cuando Nazli escapa de Ali Vefa.

Sin duda, este guiño al público argentino fue celebrada en redes sociales por los fieles televidentes.

En Doctor Milagro están bailando el tango "Por una cabeza" de Gardel y Le Pera #DoctorMilagro — José María Perez (@joemaperez) September 28, 2021

Escucho "Por una cabeza" en una escena de "Doctor Milagro"



Vamos Argentina, carajo!!!!



El tango conquistó el mundo!!!!



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/mdD0hmx2LV — Dario Alonso (@Ti0Dari0) September 28, 2021

TANER ÖLMEZ Y SU CURIOSO DESEO DE CONOCER LA ARGENTINA

El protagonista de la producción otomana reveló en una entrevista exclusiva en Cortá por Lozano de Telefe que desea conocer Argentina. “Me da curiosidad, quiero ir a la Argentina y probar su carne”, señaló Taner Ölmez.

En otro momento, aseguró que está al tanto de su popularidad en Argentina: “Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”.