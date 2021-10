¿Por qué se fue Demir (Fırat Altunmeş) del hospital Berhayat? Esa ha sido la gran interrogante del capítulo más reciente de la telenovela turca “Doctor milagro”. La también conocida como “Mucize Doktor, protagonizada por Ali Vefa (Taner Ölmez), tuvo como protagonista a la ausencia del joven cirujano que, en los últimos acontecimientos, no la paso nada bien.

Porque todo empezó con un accidente vehicular múltiple que puso en aprietos al centro de salud. La emergencia y la cantidad de heridos fue un gran reto para el equipo de médicos, sobre todo porque no estaban completos.

Demir tuvo una jornada muy agotadora y, sobre todo, desmoralizante, cuando no pudo ayudar a una paciente que necesitaba con urgencia una intervención. El especialista no contó con el apoyo de sus colegas y la situación se le salió de las manos.

Por ello, cuando ya se reunió todo el grupo de doctores, se le reclamó su falta de reacción rápida a una situación extrema. Luego, Demir se hizo humo del Berhayat, a tal punto que ni Acelya, su novia, podía ubicarlo por mensajes y llamadas a su celular.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN PARA QUE DEMIR RENUNCIARA AL HOSPITAL BERHAYAT?

El médico cirujano Demir renunció de manera irrevocable al hospital Berhayar después de un momento crítico de accidente vehicular múltiple en el que sus dudas puso en peligro la vida de una paciente.

Demir le entregó una misiva a la secretaria Gülin para notificarle que dejada definitivamente el centro de salud. Su último trabajo y la empresa familiar lo terminaron por agobiar y decidió ponerle fin a todo, incluido a su relación con Acelya.

Así lo supo la joven al recibir la otra carta de Demir, donde le explica sus motivaciones para dejar para siempre el Berhayar y, en general, la manera en que replanteará su vida sin ella.

“Pensé mucho. No he dejado de pensar en estos dos días. En la empresa las cifras eran malas. Lo arruiné en el hospital. Tu y yo ya estábamos mal. No pude, Acelya. Todos tiene un límite de resiste. El mío está acá. Por eso renuncié. También me mudé de la casa, fuiste lo mejor pero no pude más. Adiós”, escribió Demir.

De acuerdo con Telefe, “Doctor milagro” llegaría a su fin a mediados de noviembre (Foto: Fox Turquía)

¿QUIÉN ES FIRAT ALTUNMEŞE?

Fırat Altunmeşe es un actor turco que interpretó el papel de Demir en la telenovela turca “Doctor milagro”. Nació en Estambul en 1990 y debutó en la televisión en 2013 con “Conscience”. Ha trabajado en diversas producciones como “Brave and Beautiful” y “Lion Family”. También se dedica a la música y la comedia es uno de sus géneros favoritos.

¿POR QUÉ EL ACTOR DE DEMIR DEJÓ “DOCTOR MILAGRO”?

Aunque no hay una información oficial, medios turcos informaron que el actor habría dejado la ficción protagonizada por Taner Ölmez porque sufría ataques de pánico debido a la pandemia del COVID-19. El aumento repentino de contagios y muertes le ocasionaron esa condición de salud. Por ello, su personaje salió, de repente, de la historia de “Mucize Doktor”.

¿QUÉ NÚMERO DE CAPÍTULO VA “DOCTOR MILAGRO” EN TELEFE?

La telenovela turca “Doctor milagro” se encuentra en el capítulo 129 hasta el 7 de octubre de 2021 en Telefe de Argentina. La producción televisiva estrena episodios nuevos en dicho canal todas las semanas, de lunes a viernes, en el horario de las 21:45 horas. Además, todos los capítulos estrenados hasta el momento se encuentran disponibles en la web de Telefe.

