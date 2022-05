A veces dicen que es mejor no hacerse tantas expectativas con un evento o proyecto para que la sorpresa grande o no tan decepcionante al final. En torno a ‘Doctor Strange y el Multiverso de la locura’ se ha especulado muchísimo y, pese a que los tráilers te han dado adelantos importantes sobre los ‘cameos’, lo cierto es que debemos ir a ver la película con calma y disfrutarla de principio a fin.

El día martes 3 de mayo se realizó la función de prensa en Perú a la que pudimos asistir gracias a la invitación de Disney y Cinecolor. La secuela de Doctor Strange muestra a nuestro querido hechicero en una etapa madura en contraste con sus orígenes.

‘Doctor Strange y el Multiverso de la locura’ tiene el sello de Sam Raimi, sin perder los ingredientes que han caracterizado a las recientes películas de Marvel y del que se alejó con Eternals. La película se enfoca en el análisis del multiverso y en la psicología de Wanda para darle sentido a las 2 horas y unos cuantos minutos más que dura la cinta. Es ágil, habrá momentos para el análisis, para la crítica y puede que también para la decepción, en una escena en particular.

Título original: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Tras su breve experiencia con el multiverso junto al Hombre Araña, el hechicero supremo tiene una nueva misión; la más peligrosa de su vida. Dirección: Sam Raimi. Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez.

Wanda, al protagonista

Podría considerarse a Wanda como la verdadera protagonista de la cinta , no solo porque podremos conocer qué fue lo que sucedió tras los eventos desafortunados de Wandavision y su exilio tras haber secuestrado a todo un pueblo para vivir su propio sueño.

La versión más poderosa y aniquiladora de la Bruja escarlata se hace presente en ‘Doctor Strange y el Multiverso de la locura’. Wanda deberá lidiar contra sus demonios internos que la ciegan en pos de su delirante amor materno, incluso frente a ‘adversarios’ desconocidos que considerábamos invencibles. Vale renegar, sí.

Si dedico muchas líneas para referirme a Wanda es porque realmente lo merece. Es imposible no recordar sus principios en el MCU para hacer hacer una contraste sobre en lo que realmente se ha convertido y que, en propias palabras de Elizabeth Olsen, es quizá el personaje más poderoso de la franquicia.

Iluminatis

No es un spoiler la presencia de estos personajes porque ya los trailers lo han adelantado e, incluso, el retorno de uno en particular que hará llorar de nostalgia a muchos. Lo cierto es que, como menciono en el título, no debemos dejarnos llevar por la seguidilla de especulaciones que se ha hecho en torno al tema.

Que si Tom Cruise como Iron Man Superior o una posible aparición de Tobey Maguire como Spiderman o que habrá más cameos que Endgame. Tengamos en cuenta que, al hablar de Multiverso no necesariamente hace referencia a la aparición de ‘múltiples personajes’ sino que, en esta cinta, se explora lo que hay más allá de la Tierra y cómo es que funcionan estos otros mundos.

América Chavez: amor es amor

América Chávez es otro gran acierto en el MCU. El carisma de este personaje y su complicidad con Strange, hacen que destaque y queramos seguir viendo más de ella en futuros proyectos como un posible ‘Young Avengers’.

Egipto y los otros países censuraron la película por contener un mensaje LGTBIQ, el mismo que no es explícito en toda la película. Lo que se muestra en torno a este tema en la película va de acorde a una propuesta que está clara desde el principio: No todas las cosas y acciones funcionan de la misma forma en otros universos y que el amor es diferente e igual a la vez.

