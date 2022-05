Hace unos días, se estrenó una de las películas más esperadas por todos los seguidores de la franquicia Marvel: “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. En las salas de cine, los personajes de Benedict Cumberbatch (’Hechicero Supremo’) y de Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / ‘Scarlet Witch’) generaron muchas expectativas por parte de los fans. Asimismo, sorprendió ver a Xotchitl Gomez (América Chávez), todo un orgullo latino por sus orígenes mexicanos. Sin embargo, ella no fue la única intérprete del país azteca que participó en el popular largometraje.

A continuación, conoce a Grecia de la Paz, la actriz mexicana que también fue parte de la nueva película de Marvel.

GRECIA DE LA PAZ EN MARVEL

A través de su cuenta de Instagram, Grecia de la Paz contó muy emocionada cómo logró pertenecer a la reciente producción de la popular franquicia. Ella reveló que era un sueño que tuvo desde niña y se sentía muy orgullosa de ver sus objetivos cumpliéndose poco a poco. Al inicio de su extenso escrito, Grecia resaltó que su historia empezó en el 2016, cuando vio la primera cinta del Doctor Strange y decidió mudarse a Londres para cumplir la meta de convertirse en actriz.

“Va a sonar cursi, pero es una historia real. La primera vez que vi Dr. Strange en 2016 fue sin duda mi película y mi personaje favorito de Marvel. Cuando me mudé al Reino Unido hace casi 4 años, recuerdo haberle dicho a algunas personas que desearía tener la oportunidad de trabajar con Benedict Cumberbatch algún día”, escribió la joven intérprete.

De esta manera, y con mucho esfuerzo, Grecia reveló que consiguió convertirse en la doble de su colega Xochitl Gomez, en el papel de la superheroína América Chávez. Incluso, relató que pudo interactuar con ella y otros compañeros del elenco.

“Dos años después, yo era la doble de la segunda unidad de Xochitl Gomez, América Chávez. Ahí estaba yo, ensayando líneas juntas y ayudándola con su línea de ojos. ¡Fue una locura! ¡Me siento tan afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto durante varios meses, durante los encierros y la pandemia!”, fue parte del sentido mensaje de la actriz.

Grecia es una de las dobles de Xochitl Gomez en la producción (Foto: Michael Tran / AFP)

LA IMPORTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN

La artista también reflexionó sobre la importancia de la representación en la industria de Hollywood y se mostró optimista frente al futuro de los intérpretes que forman parte de una minoría, como ella. Asimismo, se mostró orgullosa de sus orígenes y todo lo que ha alcanzado en este tiempo.

“Confío en el proceso y estoy orgullosa de mis logros, especialmente cuando estás clasificado como una “minoría” o incluso tu grupo étnico apenas está en los formularios. Los actores latinos tienen muy poca representación en la industria del cine y las cosas tienen que cambiar ahora. Sé que poco a poco estoy llegando a donde quiero estar en mi carrera. Puede que esto no signifique demasiado para algunos, pero para mí, que crecí en un barrio muy humilde de Acapulco, México, todo es un hito”, manifestó la mexicana.

Por último, la intérprete invitó a todos sus seguidores a no renunciar a sus sueños. Precisó que llegar hasta donde ella está no fue sencillo, pero el esfuerzo ha valido la pena y sabe que, en un futuro, puede lograr el deseado protagónico de su carrera.

“Confía en mí cuando digo que no ha sido un camino fácil, pero estoy profundamente agradecida por todo lo que tuve la oportunidad de experimentar. ¡Hoy doble, mañana protagonista! ¡Mira este espacio!”, concluyó la joven.

GRECIA DE LA PAZ EN LA ALFOMBRA ROJA

El rol de la actriz fue tan importante para el estudio, que fue invitada al estreno de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (en inglés: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”) en Londres. En la premiere, Grecia de la Paz asistió con un bello vestido rojo. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven mostró su look y parte del evento en la capital de Reino Unido, donde actualmente radica.

QUIÉN ES GRECIA DE LA PAZ

Grecia de la Paz es una actriz originaria de Acapulco, México. La intérprete tiene 28 años y, según sus redes sociales, estudia actuación en la Universidad de las Artes de Londres. Tiene cerca de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se destaca como influencer y modelo, más allá de su carrera en la interpretación. A menudo, comparte su rutina diaria y encanta a su audiencia con fotos de sus looks y su vida en Europa.