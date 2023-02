Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, remeció las redes al subir una foto en la que aparece muy sensual con un ajustado traje leopardo. “Ésta era yo hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...”, señala en su post.

La actriz que encarnó como nadie a D oña Florinda y La Popis, en El Chavo del 8, no mencionó la época de la imagen, pero claramente se ve que tenía no más de 30 años.

Meza es muy activa en redes sociales, donde tiene 300 mil seguidores, y siempre está colgando algo, pero sobre todo recordando a su querido esposo, quien creo personajes inolvidables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Chómpiras, entre otros.

SUS SEGUIDORES

“Que sigue siendo la mujer más hermosa, nuestro querido Chespirito la amaba profundamente. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones y abrazos desde Perú”, le escribe un seguidor.

Otro señala: “Doña Florinda: Conforme pasan los años, vamos cediendo el paso a la más grande belleza, la del alma. No se preocupe por el aspecto físico, vea en detalle cuánto ha aportado a la felicidad de todos nosotros, devotos eternos de su histrionismo y de la hermosa aura de que es dueña”.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos 30 años hasta que la muerte los separó. No tuvieron hijos . Él tenía seis de su primer compromiso con su novia de juventud, Graciela Fernández.

En el mismo post, Doña Florinda subió otra foto con traje blanco y sombrero. También no tiene más de 40 años y se le lozana y muy sensual.

ELLA LO CONOCIÓ A LOS 22 AÑOS

La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fue una de las más estables. Aunque la pareja llevaba más de 30 años juntos, los últimos 10 legalmente casados, sus comienzos no fueron fáciles. Ella llegó a trabajar a la compañía de Chespirito cuando tenía 22 años y él, 20 años más.

La pareja no tuvo hijos propios porque “Chespirito” decidió realizarse una vasectomía después de tener a sus hijos y antes de conocerla. Florinda Meza reveló que uno de sus sueños más grandes fue el de convertirse en madre. Sin embargo, al conocer a Roberto Gómez Bolaños, tuvo que renunciar a su anhelo.

