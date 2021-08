Con la franquicia “Dragon Ball” siendo la más popular de toda la historia, la creación de Akira Toriyama ha tenido muchas películas lanzadas al mismo tiempo que los respectivos programas. La serie original “Dragon Ball” tuvo cuatro películas; su serie secuela “Dragon Ball Z”, 13 cintas; y “Dragon Ball Super” ha visto tres, con una cuarta película planeada para estrenarse en 2022. Cada una de estas con un oponente particularmente asombroso; eso sí, la maoría no canónico.

En esta lista están los mejores villanos de las películas de “Dragon Ball” por época en la extensa historia de la franquicia, desde “Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies” hasta “Dragon Ball Super: Broly”. Excluyendo, por supuesto, los especiales de televisión, los cortometrajes y los OVA que se lanzaron de manera similar a lo largo de las décadas.

LOS MEJORES VILLANOS DE LAS PELÍCULAS DE “DRAGON BALL”

Las películas de Dragon Ball: El Conde Lucifer

La primera película de “Dragon Ball” lanzada fue “Dragon Ball: The Legend of Shenlong” (también conocida como “Curse of the Blood Rubies”) de 1986, que se estrenó solo diez meses después del estreno de la serie. Esto fue seguido por “Sleeping Princess en Devil’s Castle” en 1987 y “Mystical Adventure” en 1988. Una cuarta y última película de la serie, “The Path to Power”, fue lanzada en 1996 para conmemorar el décimo aniversario del anime original y sería la última película de “Dragon Ball” estrenada en cines durante 17 años.

El Conde Lucifer (Foto: Toei Animation)

Tres de las cuatro películas de anime adaptan libremente los arcos de la historia directamente del manga, pero de formas radicalmente diferentes del programa de televisión. “Curse of the Blood Rubies” reemplaza al antagonista de la franquicia original el Emperador Pilaf con el Gran Rey Gourmets, mientras que “Mystical Adventure” brinda un nuevo giro al mercenario asesino Tao. “The Path to Power” condensa de manera similar el primer tercio de la historia de la serie original, reinventando la lucha de Gokú contra el Ejército de la Cinta Roja.

Esto hace que “Sleeping Princess en Devil’s Castle”, con Kakaroto y sus amigos luchando contra el diablo, sea el que tenga el mejor villano de las primeras cuatro películas.

Primeras películas de “Dragon Ball Z”: Turles

La primera película de anime que se lanzó como parte de “Dragon Ball Z” (“DBZ”) fue “Dead Zone” de 1989, ambientada poco antes de los eventos del anime. A esto le siguieron “The World’s Strongest” y “The Tree of Might”, ambos lanzados en 1990, y “Lord Slug” de 1991. Todas estas entregas se dearrollaron antes de que Gokú dominara la transformación Super Saiyajin.

Turles (Foto: Toei Animation)

Garlic Jr. de “Dead Zone” aparecería en el anime, pero era una especie de villano débil, exiliado en lugar de derrotado por su inmortalidad. Lord Slug también saldría por un tecnicismo en una extraña pelea final, mientras que el Doctor Wheelo de “The World’s Strongest” era un extraño precursor del villano del anime Doctor Gero. El villano más intrigante es Turles, una sombra oscura del conquistador Saiyajin Gokú podría haber sido quien apunta a la Tierra en “The Tree of Might”.

Otras películas de “Dragon Ball Z”: Cooler

Los villanos que cubren los últimos años de la infancia de Gohan, eran a menudo villanos que ya habían aparecido en el anime. “Cooler’s Revenge” de 1991 y su secuela directa de 1992 “The Return of Cooler” presentaban al malvado hermano mayor de Freezer, mientras que “¡Super Android 13!” de 1992 reveló que el Dr. Gero creó aún más androides asesinos. “Broly: el legendario Super Saiyajin” de 1993 presentó un villano de esta raza aún más imponente, mientras que “Bojack Unbound”, lanzado más tarde ese año, presentaba a un oponente musculoso similar del cosmos.

Lo que pasa con la forma final de muchos villanos durante esta era es que a menudo ignoran los golpes estándar antes de que Gokú reúna la energía suficiente para derribarlos con un solo golpe o explosión de energía. Cooler y Bojack, respectivamente, son derrotados cuando Kakaroto y Gohan desatan sus propias transformaciones para cambiar el rumbo de la batalla. Pero con Cooler consiguiendo dos películas para desarrollar y explorar, realmente es el villano destacado de esta era en particular.

Cooler (Foto: Toei Animation)

Películas finales de “Dragon Ball Z”: Janemba

Las últimas películas de “DBZ” lanzadas al mismo tiempo que la serie de anime, “Broly: Second Coming” y “Bio-Broly” de 1994 y “Fusion Reborn” y “Wrath of the Dragon” de 1995, siguen a Gohan como adulto y presentan el regreso de Gokú. Como lo indica el título, las dos primeras películas concluyen la historia de Broly, mientras que las dos últimas presentan a los nuevos villanos Janemba y Hirudegarn, respectivamente.

El mejor villano de toda esta era, y potencialmente de la franquicia en general, es Janemba, la personificación del mal puro que surge en el infierno. Con un diseño genial y un estilo de lucha que le permite proyectarse a sí mismo y a sus ataques, tanto a la defensiva como a la ofensiva, la batalla de Janemba contra Super Saiyajin 3 de Gokú en “Fusion Reborn” es un punto culminante de la franquicia.

Janemba (Foto: Toei Animation)

Películas de “Dragon Ball Super”: Broly

Si bien “Battle of Gods” de 2013 y “Resurrection F” de 2015 se lanzaron bajo el estandarte de “Dragon Ball Z”, sus historias se incorporaron directamente en las series de manga y anime de “Dragon Ball Super”. Broly de 2018 sería el primero en llevar el estandarte de “Dragon Ball Super”, reinventando al antagonista previamente no canónico que apareció en las películas de “DBZ”.

Con Beerus convirtiéndose más en un mentor que en un villano legítimo y “Resurrection F” simplemente trayendo de vuelta a Freezer, el canónico Broly realmente muestra un nuevo futuro para la franquicia. Su reinvención fue bien recibida y la pelea en sí misma fue anunciada como una de las mejores de la franquicia, lo que hace que esta iteración de este personaje no solo sea una gran mejora, sino también un fuerte candidato para el mejor villano en cualquier película de “Dragon Ball”.