Estrenada en el 2009 “Dragon Ball Z Kai” fue una serie animada querida por muchos y criticada por otros, pero se pudo ver nuevamente a los personajes que cautivaron a varias generaciones como Gokú y sus amigos. Fue producida por Toei Animation y se estrenó el 5 de abril en Japón. Pero un detalle que llamó poderosamente la atención fue que Mario Castañeda no hizo la voz de Gokú.

Mario Castañeda es un actor, director de doblaje y locutor mexicano que es reconocido por hacer la voz del personaje Gokú, en idioma español latino, en la serie animada “Dragon Ball Z”.

A pesar que en su trayectoria tiene a más personajes de animes, series y películas, a los que ha prestado su voz, es reconocido internacionalmente como el histórico Gokú.

Se debe tener en cuenta que Mario Castañeda ha participado en la serie “Dragon Ball Z” y “Dragon Ball GT” dándole voz al personaje principal de la historia, aunque esto no ocurrió durante “Dragon Ball Z Kai”.

El “Kamehameha” de Gokú (Foto: Dragon Ball Z Kai)

MARIO CASTAÑEDA NO HIZO LA VOZ DE GOKÚ EN “DRAGON BALL Z KAI”

Cuando se anunció el estreno de “Dragon Ball Z Kai” los fanáticos de esta importante franquicia pensaron que en Latinoamérica regresarían las voces (doblaje) que acompañaron a los personajes de siempre, sobre todo, la de Mario Castañeda quien interpretó a Gokú.

Pero grande fue la sorpresa cuando se dieron cuenta que el reconocido actor de doblaje mexicano no apareció interpretando al famoso héroe. Ante ello, el propio Mario Castañeda brindó una entrevista en el 2021 al canal de YouTube ShenronZ donde explicó sus motivos.

Mario Castañeda dio vida a Gokú en la versión latinoamericana de los 90\'s. (Foto: @cpp_mario / Twitter)

Mario Castañeda confesó que cuando el proyecto para realizar el doblaje de “Dragon Ball Z Kai” llegó a México, la empresa Toei Animation se contactó con él, además de otros actores que también se dedican a ese trabajo, pero la respuesta no fue positiva debido a temas monetarios.

“Cuando grabábamos Dragon Ball Z y GT, teníamos un acuerdo económico por episodio. Yo tenía siempre una tarifa fija. Cuando vino Kai, pedimos el mismo arreglo, no más, pero no menos y la respuesta fue: ‘No hay presupuesto’. Entonces yo dije: ‘Muchas gracias, pero pues… no. No puedo’”, manifestó.

También indicó que junto a él no grabaron sus colegas que interpretaban a personajes como Vegeta, Gohan, Freezer, Piccolo, durante los primeros 99 episodios que habían sido doblados del idioma inglés.

“Luego nos contactó Toei Animation, que los siguientes 69 episodios que por favor regresáramos a grabarlos. Se arregló el prepuesto, se arregló todo y regresamos a grabar”, enfatizó.

Dragon Ball Z Kai (Foto: Toei Animation)

¿QUÉ DIJO MARIO CASTAÑEDA SOBRE “DRAGON BALL Z KAI”?

En otro momento, Castañeda aseguró que “Dragon Ball Z Kai” fue una remasterización de “Dragon Ball Z” que tuvo 291 episodios, mientras que Kai solo tuvo 169.

“Es lo mismo pero resumido, le quitaron mucho relleno (…) Cambiaron el formato, cambiaron los opening, varios elementos”, señaló.