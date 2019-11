Dulce María y Alfonso Herrera: los motivos por los que terminaron su intensa relación

Dulce María, la cantante y actriz mexicana de 33 años, es una artista que goza de gran popularidad gracias a su participación en la telenovela “Rebelde” donde interpretó a Roberta Pardo. Asimismo, cautivó al público cuando formó parte del grupo RBD junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Tras su paso por “Rebelde”, Dulce María se convirtió en una actriz de fama internacional que goza de una gran cantidad de seguidores que siguen cada paso de su vida profesional y personal. Reciente, la actriz anunció que se casará con el director de cine Paco Álvarez.

La noticia emocionó y alegró a sus fans, quienes la felicitaron por esta nueva etapa en su vida. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, la actriz contó lo enamorada que está de su pareja y señaló que había encontrado en él todo lo que siempre quiso.

En lo sentimental todo marcha perfecto para Dulce María, quien en este momento disfruta su romance con el director de cine y televisión Paco Álvarez. Sin embargo, alcanzar la estabilidad en el terreno sentimental ha requerido tiempo y aprendizaje.

Dulce María y Paco Álvarez llevan tres años de relación y están a punto de casarse. (Foto: Instagram)

Tras la noticia de su boda, Dulce Maria confesó que dentro de la lista de invitados decidió no invitar su ex novio y compañero de RBD, Poncho Herrera. Esto despertó la curiosidad de muchos que empezaron a preguntar sobre los detalles que ocasionaron el fin de la relación con su expareja.

Hoy, la cantante habla con madurez sobre el noviazgo que mantuvo con Poncho Herrera, que también fue su compañero de trabajo en algunos proyectos televisivos. Dulce María contó que vivió una etapa en la que hubo “intensidad”, según sus propias declaraciones.

Dulce Maria no invitará a su boda a su ex novio y compañero de RBD, Poncho Herrera. Foto: Instagram

“Lo que pasa es que la edad que teníamos era justo la edad en que para empezar ya eres intenso…”, respondió la también actriz a las cámaras del programa televisivo Suelta La Sopa, en donde reconoció que no fue fácil combinar su romance con las relaciones profesionales, sobre todo por las circunstancias que poco a poco se fueron presentando.

La ex integrante de RBD, quiso ahondar en sus declaraciones, revelando cuál fue el origen de este noviazgo que inició en 2003. “Fue en Clase 406 y Rebelde. ¿Cómo no iba a ser intenso si estábamos todo el tiempo juntos? De ahí tenías que pelearte, reconciliarte y no hablarte, ser amigos, todo al mismo tiempo y compartir escenarios…”, reveló durante esta entrevista en la que fue puntual al contar que las cosas no fueron nada fáciles.

Dulce Maria y Poncho Herrera mantuvo su relación mientras grababan "Rebelde". Foto: Instagram

Como se recuerda, en la época de “Rebelde” se hablaba de una supuesta rivalidad entre Dulce María y Anahí, pues Poncho era el galán ficticio de la hoy la Primera Dama de Chiapas en esta telenovela.

Pese a todo, Dulce María también reconoce que hubo disposición de ambas partes para tener las cosas en orden. “Es todo muy susceptible, porque a lo mejor pasa cualquier cosa y ya no te cayó bien en ese momento y tienes que estar todo el día con esa persona. Era complicado pero la verdad es que yo creo que lo supimos manejar bastante bien”, confesó.

Dulce Maria dijo que su relación con Poncho Herrera fue "intensa". Foto: instagram

¿Por qué ninguno de los ex RBD asistirá a su boda?

Unos meses atrás, la actriz mexicana contó que todos sus compañeros de la telenovela “Rebelde” están invitados, aunque señaló que es posible que no asistan. “Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”, dijo.

Asimismo, se supo que todos los ex chicos RBD fueron invitados, menos Alfonso Herrera. Según Dulce María, es un acuerdo con su novio, debido a que ninguna expareja asistirá a la celebración.

La agrupación musical RBD fue uno de los grupos más exitosos no solo en México, sino también en Latinoamérica. Foto: AFP

“A mis ex novios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún ex novio irá y ahí (en RBD) hay un ex novio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló la cantante mexicana.

Por su parte, Alfonso Herrera está casado con Diana Vázquez, con quien se estrenó como padre de un bebé. A pesar de que ha sabido mantener su vida privada lejos de los reflectores; el actor comparte un poco de esta nueva etapa en su vida a sus fans a través de sus redes sociales.