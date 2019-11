Dulce María y Paco Álvarez: la historia de amor de la pareja que pronto se casa

Dulce María , la cantante y actriz mexicana de 33 años, saltó a la fama cuando participó en la telenovela “Rebelde” donde interpretó a Roberta Pardo. Además, formó parte del grupo RBD junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Tras su paso por “Rebelde”, Dulce María se convirtió en una actriz de fama internacional, junto a sus compañeros de reparto. Ha seguido con su carrera musical en solitario y ha participado en diversas producciones.

Dulce María y Paco Álvarez llevan tres años de relación y están a punto de casarse. (Foto: Instagram)

Recientemente, la actriz sorprendió a todos al anunciar que se casará con el director de cine Paco Álvarez, según informó la revista ¡Hola! Durante una entrevista con dicho medio, la actriz contó lo enamorada que está de su pareja y señaló que había encontrado en él todo lo que siempre quiso.

La pareja tiene una relación de aproximadamente 3 años, y aunque en un inicio mantuvieron su romance en privado, la pareja hizo pública su relación y a través de las redes sociales demuestran lo muy enamorados que están.

“Paco es todo lo que yo pedía en una persona”, dijo Dulce María sobre su futuro esposo, con quien espera formar familia: “Nos gustaría tener hijos en un futuro no muy lejano”.

A continuación, te contamos cómo nació esta historia de amor. La pareja está camino al altar para unir sus vidas y formar, como ellos lo han mencionado, un hogar.

Dulce María y Paco Álvarez se conocieron en 2016 cuando el destino junto sus caminos durante la filmación del videoclip de ella “No sé llorar”, fue en ese momento que comenzaron una relación laboral que con el paso del tiempo se transformó en amor.

Desde 2017, cuando hicieron pública su relación, la pareja no ha dejado de derrochar amor en sus redes sociales. Luego de celebrar su primer aniversario de noviazgo, en octubre de ese año, la pareja habló de su relación y de todo lo que comparten.

"Creo que el mayor éxito en la vida es ser feliz. El mayor tiempo que puedas...Y vivir la vida lo más parecida que se pueda a cómo la soñaste. Lucha por hacer lo que te gusta y compartir con la gente que amas, se fiel a tu corazón", expresó la cantante junto a esta romántica imagen con su pareja.

Dulce María describió a Paco Álvarez en el programa Despierta América (Univisión). “Paco es un hombre increíble, un hombre muy entregado, muy sensible, muy creativo, que me entiende y me apoya muchísimo”, dijo, añadiendo que ambos querían casarse. “Obviamente sí lo hemos platicado y sí nos interesa dar los pasos siguientes. Sí estamos en ese canal”.

Pero ¿quién es el hombre que cautivó a la exchica RBD? Paco Álvarez estuvo casado con María José Castillo Cooper, con quien tiene tres hijos, el mayor tiene 5 años y los mellizos dos años. Es 11 años mayor que Dulce María, sin embargo, ese no ha sido un impedimento para comenzar su relación.

Sobre este aspecto, la cantante reveló a Despierta América (Univisión) como es su rol de madrastra. “Son unos angelitos hermosos y lo que yo pueda permear en ellos positivamente lo hago con todo el amor, tomando mi papel como de amiga más bien. Hasta ahí, respeto mucho esa parte”, contó sobre los hijos de Álvarez.

La pareja demuestra la buena química que hay entre ellos, no solo en lo personal sino también en sus proyectos profesionales. Dulce María contó que su pareja, quien es director de cine y productor, dirigió el video de su tema “Lo haces tú o lo hago yo” y fue un placer trabajar juntos.

¿Cuándo será la boda de Dulce María y Paco Álvarez?

La actriz anuncio que se casaba a principios de este año, después de tres años de noviazgo con el productor musical 11 años mayor que ella. Se conocieron en el rodaje del videoclip de la ex RBD "No se llorar", más tarde se reencontraron para la grabación de "Volvamos", dueto que canta con Joey Montana.

La fecha de la boda se ha postergado debido a que la actriz sufrió una estafa. Tal y como contó, Dulce María y su futuro esposo recibieron la mala noticia de que el lugar no contaba con los documentos respectivos. Además, solo está dispuesta de devolver el 10% del dinero abonado.

¿Por qué ninguno de los ex RBD asistirá a su boda?

Hace unos meses, la actriz mexicana contó que todos sus compañeros de la telenovela están invitados, aunque señaló que es posible que no asistan. “Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”, dijo.

Asimismo, se supo que todos los ex chicos RBD fueron invitados, menos Alfonso Herrera. Según Dulce María, es un acuerdo con su novio, debido a que ninguna expareja asistirá a la celebración.

“A mis ex novios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún ex novio irá y ahí (en RBD) hay un ex novio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló la cantante mexicana.

Como se recuerda, Alfonso Herrera y Dulce María tuvieron un romance cuando eran parte de RBD. En 2003 se enamoraron durante las grabaciones de “Clase 406”, aunque su romance no duró mucho tiempo.