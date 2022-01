Los actores turcos Kerem Bürsin y Demet Özdemir serán protagonistas de una nueva producción propia de Disney+, que se alista para entrar con fuerza al mercado otomano. Se trata de “Dünya’yla Benim Aramda” significa “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo”. Aquí te contamos todo sobre la producción y los entretelones.

Disney+ está contando con grandes figuras para sus producciones turcas, que tienen cabida en varios mercados, como España y Latinoamericana. En su lista están Can Yaman o Hande Erçel. a la que ahora se suman Kerem Bürsin y Demet Özdemir.

Se dice Erçel había rechazado protagonizar “Entre el mundo y yo”, pero qué pensará ahora que Demet Özdemir, de quien se dice ser rival y hasta se han dejado de seguir en las redes sociales, ahora compartirá el protagónico con su novio Kerem, a quien conoció grabando “Love Is In the air”.

TODO SOBRE “ENTRE EL MUNDO Y YO”

¿De qué trata? La ficción “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) es una trama de ficción que está escrita por Pınar Bulut, una conocida guionista de Turquía que ha trabajado en la adaptación de The Good Doctor a “Doctor Milagro”; y en ficciones de acción como Suskunlar, Cingöz Recai o 20 minutos. De acuerdo con el portal, Sensacine, Pınar Bulut se especializa en el género romántico, pero es posible que apueste por un género nuevo.

De acuerdo con los medios de comunicación turcos, es posible que Kerem Bürsin interprete escenas íntimas con Demet Özdemir. En ese sentido, se comenta que esa fue la razón por la que Hande Erçel había rechazado la propuesta de participar en la producción, al igual que Neslihan Atagül. Nada de escenas íntimas, dijeron.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ EL RODAJE DE “ENTRE EL MUNDO Y YO?

Se espera que el rodaje comience en marzo, indica el portal Sabah. Si bien ya se ha confirmado a Kerem Bürsin y Demet Özdemir como una de las parejas protagonistas, se ha contratado también a Hafsanur Sancaktutan, pero aún falta el fichaje de otra actriz. La telenovela que tendrá como protagonistas a dos parejas.

¿QUÉ PRODUCTORA ESTARÁ A CARGO DE “ENTRE EL MUNDO Y YO?

La producción de “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) estará a cargo de MF Yapim, uno de los grandes estudios de la ficción turca. Son ellos los que han creado series como “Love is in the air”, “Mucize Doktor”, “Mujer” (Kadin), “Madre” (Anne) y el reciente (y exitoso) estreno “Evlilik Hakkında Her Şey”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN PROFESIONAL DE KEREM BÜRSIN Y DEMET ÖZDEMIR?

Los actores Kerem Bürsin y Demet Özdemir a traviesas por un buen momento profesional:

Kerem Bürsin: es el galán de la exitosa telenovela “Love is in the air”. Luego de grabar dos temporadas y giras promocionales, el actor se había tomado un descanso. Es imagen de varias marcas.

Kerem Bürsin se mudó a Estados Unidos a los 12 años y vivir mucho tiempo en el país norteamericano hizo que se olvidara de sus orígenes (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

Demet Özdemir: acaba de terminar con las emisiones de “Mi hogar, mi destino” y el próximo 11 de febrero se estrena en Netflix “Love tactics -Ask Taktikleri”, en turco-, una película de amor donde ella es la protagonista. La actriz además imagen de varias marcas.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL Y DEMET ÖZDEMIR SON RIVALES?

La rivalidad entre las actrices Hande Erçel y Demet Özdemir se debe a celos profesionales. De acuerdo con los medios turcos, Demet Özdemir decidió terminar su relación con la empresa de gestión y dejó de seguir a Hande Erçel en Instagram, debido a que ella recibía mejores ofertas de telenovelas por parte de la misma empresa que ahora tiene contratos con Disney Plus.

La talentosa y carismática Özdemir hasta 2020 era la indiscutible reina del género de las telenovelas turcas, pero cuando apareció Hande Erçel las cosas cambiaron. La actriz de 28 años, que ya era conocida por la telenovela “Hayat, amor sin palabras”, saltó a la fama internacional con llegó con “Love is in the air” y le restó protagonismo.

¿QUIÉN ES DEMET ÖZDEMIR?

Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992, es la menor de tres hermanos, que se llaman Derya Özdemir y Volkan Özdemir. Se mudó a Estambul con su madre, Ayşen Şener, y sus hermanos después del divorcio de sus padres, cuando tenía 8 años.

Inicialmente fue bailarina, pero luego descubrió su lado actoral. Debutó como actriz en “Sana Bir Sir Verecegim” (2013) y, un año después, destacó en “Kurt Seyit ve Sura” (2014).

El saltó al estrellato llegó con ‘Habitación 309′ (2016-2017), serie romántica donde interpreta a Lale Yenilmez Sarıhan. Luego interpretó el personaje de “Ayla” en Kurt Seyit ve Şura, y obtuvo el papel de “Demet” en la película Tut Sözünü.

Más tarde dio vida a “Aslı” en la serie de Star TV Çilek Kokusu. De 2018 a 2019, interpretó el papel principal “Sanem” en la serie de comedia romántica turca “Erkenci Kus: Pájaro soñador” junto a Can Yaman. Su gran interpretación fue reconocida con el premio a la Mejor Actriz en el Murex d’Or 2019. También fue protagonista de “Mi hogar mi destino”.