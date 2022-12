Es uno de los mejores futbolista de la historia y considerado el atleta más importantes del siglo XX; sin embargo, como ocurre con todas las personas. No todos tienen el mismo buen concepto sobre uno: ese es el caso de la cantante y compatriota suya, Xuxa, quien sostuvo un tórrido romance con Pelé y ahora que “O’Rei” falleció, muchos curiosos empezaron a revivir su historia.

Edson Arantes do Nascimento vivió épocas de gloria y fama durante su juventud, y como es lógico, eso le permitió rodearse de personajes igual de célebres y de la industria del entretenimiento. Así conoció a Maria da Graça Xuxa Meneghel, nombre real de la artista .

Sin embargo, su romance, el mismo que nunca fue oficializado por ninguna de las partes, siempre estuvo enmarcado en la polémica y acusaciones de malos tratos. A propósito de ello, recordaremos la entrevista en la que reveló lo mal que la pasó al lado del astro del balompié.

A inicios de los 80, el brasileño Pelé recibió diversas críticas por su relación con la cantante Xuxa (Foto: El País)

XUXA CONFESÓ QUE LA PASÓ MUY MAL CON PELÉ

En una entrevista exclusiva en 2018 con la revista CARAS, la “Reina de los bajitos” abrió su corazón, y habló de todos sus grandes amores e intento de relaciones con personajes reconocidos.

Esto decía Xuxa sobre su historia con Pelé. “¿Y con Pelé tiene algún tipo de relación?”, le consultaron. “Hablo más con su familia que con él. Pelé fue parte de mi pasado. Me llamó hace poco, me dijo que cuando viniera por Río le gustaría verme”, respondió.

“¿Y a usted le gustaría reencontrarse con él?”, le replicaron. “Él me hizo cosas muy feas. Quizás lo soporté porque fui demasiado ingenua. Si soy ingenua ahora, con 55 años, imagínate lo que era con 18 años. Él hacía cosas conmigo que no merecía. Fueron seis años de mi vida que estuve con él”, reveló la intérprete.

En aquella entrevista, a Xuxa también le consultaron qué cosas le hacía Pelé que le provocaron tanto daño. Al respecto, aseguró que “me ha engañado demasiado. Mucho. Al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía. Menos yo, por supuesto”.

XUXA INDICÓ QUE PELÉ PUBLICÓ UN LIBRO SOBRE SU RELACIÓN

La cantante indicó a su vez que Pelé “escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos”.

Sobre lo mismo, Xuxa recordó que “Pelé también decía algo como que yo era ‘la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe. Recuerdo que Pelé cuando me conoció me preguntó si era virgen. Yo le dije que sí, y él me respondió que prefería no estar con mujeres vírgenes”.