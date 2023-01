Las diferencias entre Dwayne Johnson y Vin Diesel se hicieron cada vez más evidentes desde su trabajo conjunto en la saga ‘Rápidos y Furiosos’. Desde la quinta película Johnson se convirtió en uno de los más solicitados por el público, lo que terminó enfrentándolo con Vin Diesel, protagonista y productor de los filmes.

Bastó un posteo de Instagram para confirmar que la relación entre ambos no tenía un punto de retorno. En este se reflejó la mala convivencia entre ambos actores durante los rodajes y las actitudes de Diesel que terminaron mortificando a Johnson y provocando su no aparición en algunas escenas. Ahora el también exluchador asegura estar arrepentido de esas expresiones.

Vin Diesel y Dwayne Johnson llevaron sus diferencia de la ficción a la vida real (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ DWAYNE JOHNSON Y VIN DIESEL ESTÁN PELEADOS?

En 2016, Johnson publicó un posteo de Instagram en el que dio a conocer sus diferencias con Vin Diesel, acrecentadas con el paso de las grabaciones de ‘Rápidos y Furiosos’. Horas después el actor terminó eliminado la publicación.

“Mis compañeras de reparto siempre son increíbles y las quiero. Pero mis compañeros de reparto masculinos son otra historia. Algunos se comportan como personas normales y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado especialitos (literalmente mierda de pollo) para hacer determinadas cosas. Cuando veas esta película en abril y te des cuenta de que no actúo en algunas estas escenas, pensarás que me hierve la sangre por ello, y tienes toda la razón”, se leían en el post original de Dwayne Johnson.

Años después, luego de despedirse de sus fanáticos con el spin-off ‘Hobbs & Shaw’, ambos no dejaron de mostrar su rechazo mutuo con declaraciones de candela. Por ello hay escasas posibilidades de que ‘Hobbs’ y ‘Toretto’ estén en el reparto de ‘Rápidos y Furiosos’ en sus dos últimas entregas. Incluso en 2021 Vin Diesel le hizo una invitación pública para participar en ellas, pero la respuesta fue negativa. “Mi pequeño hermano Dwayne... Ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10″, dice el mensaje publicado en 2021.

¿DE QUÉ SE ARREPIENTE DWAYNE JOHNSON EN SU POLÉMICA CON VIN DIESEL?

En conversación con Vanity Fair, Dwayne Johnson reveló qué ocurrió luego de lanzar su recordada publicación en Instagram. “Fue curioso porque cuando publiqué aquello era como si cada miembro del equipo hubiera conectado conmigo y muchos me agradecieron en silencio lo que había dicho, o incluso me enviaron notas”, señaló.

Asimismo, mostró la razón de su arrepentimiento por tal acción. “No fue mi mejor día y no debería haberlo compartido. Porque al final, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas así. Y me ocupo de ese tipo de mierda en privado. El público no necesita saber eso”, agregó.

Finalmente, Johnson reveló que tuvo un encuentro en privado con Diesel para aclarar la situación. “Él y yo tuvimos una buena charla y fue a partir de entonces que me quedó muy claro que somos dos extremos opuestos. Y aceptó dejarlo ahí”, indicó.