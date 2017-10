Ed Sheeran admitió que tuvo serio problema de drogas al alcanzar la fama [VIDEO y FOTOS]

Luego de que Demi Lovato reconociera que tuvo un serio problema de drogas cuando era tan solo una adolescente, otra estrella juvenil se ha atrevido a admitir que abusó de las sustancias al ingresar a la complicada industria del entretenimiento. Estamos hablando del popular Ed Sheeran. ¿Sabías que hace poco tuvo una época oscura?

En una entrevista con el programa The Jonathan Ross Show, Ed Sheeran admitió que en el 2016 tuvo que tomarse un año sabático para resolver su problema con las drogas. Felizmente dijo haberlo superado con éxito.

“Creo que es necesario, cuando ingresas a la industria, adaptarte a ella. Yo no me adapté porque estaba trabajando constantemente en giras. Todas las dificultades sobre que las gente lee, en todas me encontré resbalando, como el abuso de sustancias”, reconoció Ed Sheeran.

Aunque el cantante dijo que nunca antes había probado drogas, admitió que su adicción lo obligó a alejarse de su público. “Empecé a resbalarme en ellas y es por eso que me tomé un año libre y me fui”, reportó Entertainment Weekly.

Doing a big announcement on instagram live at 5:30pm EST, tune in. Photo by @marksurridge Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Cabe indicar que a finales del 2015, Ed Sheeran anunció que se tomaría un descanso para ‘enfocarse en sí mismo’. En marzo de este año el famoso reapareció con un nuevo disco con el que inició su última gira que lo trajo a Perú en mayo pasado.

“Realmente no noté lo que estaba pasando. Simplemente comenzó a suceder gradualmente y luego algunas personas me dijeron ‘Tranquilízate’… Todo es divertido cuando parte, todo comienza como una fiesta y luego lo haces por tu cuenta. Así que fue una llamada de atención para tomarme un año sabático’, dijo Ed Sheeran.

El músico reconoció además que su novia Cherry Seaborn de 24 años fue un gran apoyo para salir del mundo de las drogas. “Vivimos juntos ahora y creo que fue una verdadera ayuda para mí. Tenía 25 años, de gira dentro de la industria de la música, así que necesitaba a alguien para equilibrarme”.

Cabe indicar que en el pasado Ed Sheeran no ha tenido ningún reparo en admitir su problema con el alcohol y la comida. En enero pasado afirmó que bajó más de 20 kilos luego de dejar de tomar cerveza. ‘No era consciente de la intensidad física de una gira de concierto hasta la última. Seguía comiendo pizza y bebiendo cerveza todos los días’, reconoció a People.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.