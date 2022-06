Muchos creen que la vida de un artista es completamente distinta a la de un ciudadano de a pie. Y si bien hay diferencias, también hay semejanzas, y muchas. Como por ejemplo cómo hacer para enamorar al amor de su vida, su esposa Paloma Llanes, a quien conoció en una bodega y tuvo que convencer a través de las redes sociales de que le acepte una salida. Así comenzó la historia de amor de Edén Muñoz, el exvocalista de Calibre 50.

MÁS INFORMACIÓN: Así reaccionaron los integrantes de Calibre 50 cuando Edén Muñoz les dijo que sería solista

Durante una entrevista para el podcast RadioShow, el ahora solista de música regional comentó lo trascendental que es su esposa en su carrera. “Me apoya desde detalles que para mí son muy grandes: llevarse a los niños a otro cuarto y ella lidiarlos todo el día, hasta mirar a papá... (verlo a él junto a sus hijos)”, expresó Muñoz.

Incluso, Edén detalló que Paloma a veces funge de psicoterapeuta. “Yo soy sensible y sentimental, mi sentir lo expreso llorando o escribiendo, entonces desde el típico: ‘¿Qué tienes?’, abrirme como si fuese mi psicóloga”, aseveró.

El exintegrante de Calibre 50 junto a su esposa en unas vacaciones en Florida (Foto: Paloma Llanes / Instagram)

LA HISTORIA DE EDÉN MUÑOZ: CONOCIÓ A SU ESPOSA POR INSTAGRAM

Siguiendo con el tema de su esposa, a Muñoz le consultaron por cómo hizo para enamorar a la ahora madre de sus dos hijos. El intérprete de “Chale” se animó y contó la historia no conocida de ese romance.

“Paloma es de Los Mochis, yo también, pero yo vivo en Mazatlán. Y la primera vez que la vi fue en unos abarrotes, una tienda de autoservicio chiquita, un primo tiene una y ahí fue la primera vez que la vi. Ella iba saliendo y yo iba entrando; yo sí la vi, creo que ella no me vio, como dijo Serrat. Después la busqué por Instagram, obviamente le pregunté a mi primo cómo se llama y me dijo ‘Paloma’”, relató.

Muñoz agregó que para convencerla de que le dé una oportunidad, tuvo que batallar duro: “Di con el clavo y fue como el aire de la Rosa de Guadalupe. Le escribí: ‘Te vi en la tienda’ y ahí empezó todo. Le batallé un chingo con mi señora, me dejó plantado un par de veces, luego yo se la regresé”.

EDÉN MUÑOZ Y SU ESPOSA: “ELLA ERA LA INDICADA”

En otro momento señaló cómo fue que se dio cuenta que ella era la indicada. “Ella fue la primera (formal). Y siempre dije que cuando una relación me sacara del contexto artístico, siempre dije que ahí iba a ser”, indicó Edén Muñoz.

De otro lado, el vocalista reconoció que existe “incredulidad de cualquier mujer con el hecho de que digan ‘Él es artista’ y el típico estigma ‘Siempre andan de gira, cuántas mujeres tendrán, ha de tener 500 hijo’. Me imagino que hay cierta incredulidad y dudas, pero traté de darle la seguridad: la llevé a casa de mis papás y les dije ‘Formalizamos, ella es Paloma’. Poco a poco nos fuimos ganando a las familias”.